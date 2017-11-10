Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.
Незабитый Неймаром пенальти не помешал Бразилии обыграть Японию
Сборная Бразилии в товарищеском матче победила Японию — 3:1.
Сборная Бразилии в товарищеском матче победила Японию — 3:1.
По голу у южноамериканцев забили Неймар, Марселу и Габриэл Жезус. При этом форвард «ПСЖ» еще и не реализовал пенальти.
У японцев единственный мяч на счету Томоаки Макино. Отметим, что в стартовом составе бразильцев вышли
Следующим соперником Бразилии станет сборная Англии. Матч состоится 14 ноября. А 23 марта бразильцы встретятся со сборной России.
|Вахид Халилходжич
|Тите
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)