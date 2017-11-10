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17:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Незабитый Неймаром пенальти не помешал Бразилии обыграть Японию

Сборная Бразилии в товарищеском матче победила Японию — 3:1.

Источник: Reuters

По голу у южноамериканцев забили Неймар, Марселу и Габриэл Жезус. При этом форвард «ПСЖ» еще и не реализовал пенальти.

У японцев единственный мяч на счету Томоаки Макино. Отметим, что в стартовом составе бразильцев вышли экс-игроки «Анжи» и «Зенита» Виллиан и Жулиану. Выступавший за «Динамо» Тиагу Силва провел на поле всю игру.

Следующим соперником Бразилии станет сборная Англии. Матч состоится 14 ноября. А 23 марта бразильцы встретятся со сборной России.

Япония 1:3
Первый тайм: 0:3
Бразилия
10.11.2017, 15:00 матчи: Сборные Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Вахид Халилходжич Тите
Голы
63′ Томоаки Макино  
  Неймар 10′
  Марселу 17′
  Габриэл Жезус 36′
Нереализованные пенальти
  Неймар 17′
Составы
Эйдзи Кавасима  
9′ Мая Йосида  
Томоаки Макино  
Хироки Сакаи  
Юто Нагатомо  
Хотару Ямагути  
58′ 86′ Есукэ Идэгути  
Ватару Эндо  
70′ Макото Хасебе  
Рета Мориока  
80′ Юя Осако  
Кенуи Сугимото  
46′ Юя Кубо  
Такума Асано  
54′ 70′ Гэнки Харагути  
Такаси Инуи  
  Тиагу Силва
  Луис да Силва Данилу
  Жемерсон
  Каземиру
  Фернандинью
  Алиссон 46′
  Рамос Кассиу
  Марселу 59′
  Алекс Сандру
  В. Жулиану 80′
  Ренату Аугусту
  Виллиан 71′
  Дуглас Коста
  Неймар 71′ 57′
  Тайсон
  Габриэл Жезус 58′
  Диегу Соуза
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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