Зобнин покинул расположение сборной России

Сборная России сыграет с аргентинцами в субботу в Москве, а с испанцами — 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Зобнин получил травму крестообразных связок колена в контрольном матче с командой Венгрии, который состоялся 5 июня в Будапеште; к тренировкам в общей группе он приступил недавно. По словам Черчесова, Зобнин был приглашен на ноябрьский сбор сборной России для того, чтобы не упустить нюансы тренировочного процесса команды. Участие полузащитника в матчах с аргентинцами и испанцами не рассматривалось.