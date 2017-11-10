Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон о смерти Задорнова
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Сербия
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Бразилия
Футбол. Сборные
16:00
Грузия
Кипр
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Словакия
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Мексика
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Уругвай
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уэльс
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Германия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
9.11
Шотландия0
Нидерланды1
Все события
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
Хорваты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
14Сборная России: они сыграют против Месси
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
12:25 (мск), источник: ТАСС

Зобнин покинул расположение сборной России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин покинул расположение сборной России по футболу, которая готовится к товарищеским матчам с командами Аргентины и Испании. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА "Новости"

«Зобнин вернулся в расположение «Спартака», — сказали в пресс-службе.

Читайте также
Вопрос от борцов: что ест Кокорин? Колонка Казакова

Сборная России сыграет с аргентинцами в субботу в Москве, а с испанцами — 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Зобнин получил травму крестообразных связок колена в контрольном матче с командой Венгрии, который состоялся 5 июня в Будапеште; к тренировкам в общей группе он приступил недавно. По словам Черчесова, Зобнин был приглашен на ноябрьский сбор сборной России для того, чтобы не упустить нюансы тренировочного процесса команды. Участие полузащитника в матчах с аргентинцами и испанцами не рассматривалось.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
Хорваты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ
«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», у Кучерова гол и две передачи
Медведева идет первой после короткой программы на этапе Гран-при
Неймар поинтересовался у игроков «Барсы», примут ли его обратно
Шалунов заменит Широкова в сборной России на Кубке Карьяла
Шайба Слепышева помогла «Эдмонтону» победить «Нью-Джерси»
Спорт-Экспресс
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь