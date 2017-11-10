Петросян: Хотим играть с более классными сборными, чем белорусская
Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал крупную победу над белорусами (4:1) в домашнем товарищеском матче.
Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал крупную победу над белорусами (4:1) в домашнем товарищеском матче.
— Самым главным для нас было испытать новичков. Состав вызвали 50 на 50 — игроки армянского чемпионата и легионеры. Было важно посмотреть парней в международной игре.
Мое будущее в команде никак не зависело от этой встречи: решение было принято заранее — со мной продлевают контракт на два года.
— В деле увидели лишь двух новичков. Означает ли это, что в армянском футболе нет резерва?
— Румяна Овсепяна долго не приглашали в сборную, с Кипром попробуем других ребят. Стараемся привлечь больше новичков, но, разумеется, в настоящее время мы не располагаем ростером из 40−50 игроков.
— Каковы ближайшие цели команды?
— Вы их прекрасно знаете, главная цель — хорошо сыграть в Лиге наций. Групповой раунд стартует осенью 2018 года. Главная задача — преодолеть его.
— Оцените игру Эрика Варданяна и Айка Ишханяна.
— Что можно сказать по одной игре? Она практически ничего не значит. Футболисты должны стабильно выступать в чемпионате Армении. Если вы хорошо смотритесь в чемпионате, а потом проваливаете пять игр, сборной это никак не поможет. Однако отмечу, что у ребят есть потенциал.
— Встречи с такими командами (как сборная Беларуси. — Прим.) не тормозят развитие команды?
— Я уже сказал, что наша цель — хорошо сыграть в Лиге наций. Данный турнир — это наш уровень, там команды нашего уровня. Конечно, мы хотим встречаться и с более классными сборными, сделаем все возможное, чтобы организовать еще четыре игры в другое время. Переговоры с командами более высокого уровня ведутся, но, повторюсь, в ближайшее время мы будем выступать в Лиге наций.