«Сампаоли любит играть в три защитника, но у Месси другое мнение»

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В КАКОМ СОСТОЯНИИ АРГЕНТИНА

Команда так или иначе в той же форме, что и в конце отборочного турнира. То есть по игре это не супермашина, но по духу — никаких вопросов, плюс Месси всех ведет за собой. Сейчас никто не напряжен, ведь сборная уже на чемпионате мира. А вот в решающие моменты давление сказывалось.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Хорхе Сампаоли доказал, что он отличный тренер, причем делал это во всех командах — в «Универсидад», в сборной Чили, в «Севилье». Но в Аргентине у него все не так просто. Со сборной он провел несколько матчей в экстремальной ситуации, когда судьба путевки на ЧМ висела на волоске. И если говорить о результате, то единственная победа Сампаоли с Аргентиной — над Эквадором, и у нас говорят, что победу принес Месси. Так что за Сампаоли аргентинские болельщики еще следят.

ТАКТИКА

Владение мячом, много движения и высокий прессинг в отборе — вот что такое Сампаоли. Он предпочитает схемы с тремя защитниками, но всем известно, что у Месси другое мнение, он любит 4−3−3. Впрочем, проблем между игроком и тренером нет.

ЗАЧЕМ КОМАНДЕ СБОР В РОССИИ

Здорово, что Аргентина проводит в России сбор. Сампаоли всегда говорил, что ему нужно время для нормальной плодотворной работы, и здесь он его получил. До чемпионата мира осталось немного, и многие идеи будут опробованы именно сейчас.

Серхио АГУЭРО | Источник: AFP 2017

В СУББОТУ СЫГРАЮТ ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ?

Не знаю условий контракта, но очевидно, что это серьезное соглашение, потому что в Москву приехала сильнейшая Аргентина — Месси, Ди Мария, Маскерано, Агуэро, Ромеро. Они наверняка выйдут в старте, но после перерыва Сампаоли многих заменит. Тренер хочет испытать новых футболистов. Тех, кто станет его джокерами на чемпионате мира. Кроме того, этот тренер любит схему с тремя защитниками, и матч с Россией — отличный шанс ее наиграть.

СЮРПРИЗЫ В СОСТАВЕ

Главная приятная новость: возвращение Серхио Агуэро, который здорово играет за «Манчестер Сити». Сюрприз — вызов хавбека Ло Сельсо из «ПСЖ». Аргентинская пресса будет следить за ним особенно внимательно.

БОНУС

В команде наконец порядок. Игроки уважают Сампаоли и готовы выкладываться по полной.

МИНУС

Слабая реализация. Аргентина забила всего 4 мяча в 4 официальных матчах.