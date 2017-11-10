Шевченко: УПЛ не даёт Украине возможности конкурировать с более сильными лигами
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил мнение, что уровень украинской
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил мнение, что уровень украинской
«Почему в Украине после поколения Шевченко и Воронина не было сильных форвардов? Сложно ответить на этот вопрос. В мире есть футбольные страны с лучшими возможностями. Там более серьёзная селекция, более обширный выбор игроков. Конечно, в таких странах легче находить хороших исполнителей.
В Украине проблема заключается в совокупности факторов,
По поводу того, что по итогам последнего исполкома я фактически сказал, что гарантирую попадание Украины на следующий чемпионат Европы, то этот результат очень важен. Мы должны посмотреть, в какой мы окажемся группе после жеребьёвки, оценить наши шансы, но у меня нет другого выхода, так как передо мной ставится задача и я её должен решать. Украина должна поехать на следующий чемпионат Европы, — цитирует Шевченко телеканал «112 Украина».