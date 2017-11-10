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01:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко: УПЛ не даёт Украине возможности конкурировать с более сильными лигами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил мнение, что уровень украинской Премьер-лиги не позволяет стране конкурировать с более сильными чемпионатами, а также прокомментировал шансы национальной команды на попадание в финальную часть Евро-2020.

Источник: Reuters

«Почему в Украине после поколения Шевченко и Воронина не было сильных форвардов? Сложно ответить на этот вопрос. В мире есть футбольные страны с лучшими возможностями. Там более серьёзная селекция, более обширный выбор игроков. Конечно, в таких странах легче находить хороших исполнителей.

В Украине проблема заключается в совокупности факторов, какую-то определённую причину тут не выделишь. Ещё многое зависит от поколения. Должен быть талант, который родился. Мы зависим от поколений. Возможно, судьба нам подарит несколько классных нападающих. В этом поколении у нас прекрасные вингеры, те же Коноплянка, Ярмоленко, которые сегодня играют в Европе. На этих позициях у нас хороший выбор. Сегодня чемпионат нашей страны не даёт возможности конкурировать с более сильными чемпионатами. Из-за этого качество игроков и их уровень, в том числе нападающих, страдают.

По поводу того, что по итогам последнего исполкома я фактически сказал, что гарантирую попадание Украины на следующий чемпионат Европы, то этот результат очень важен. Мы должны посмотреть, в какой мы окажемся группе после жеребьёвки, оценить наши шансы, но у меня нет другого выхода, так как передо мной ставится задача и я её должен решать. Украина должна поехать на следующий чемпионат Европы, — цитирует Шевченко телеканал «112 Украина».

Украина
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