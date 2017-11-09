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22:47 (мск), источник: Советский спорт

Обет молчания или чья-то глупость?

Аргентинская сборная не хочет общаться с журналистами или ей просто не дают это делать?

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Информация последних дней о запрете на интервью с игроками и представителями сборной Аргентины поражает своей абсурдностью. Мало того, что охрана в отеле «Украина», где расположилась команда, была настроена на полную изоляцию футболистов, так с открытых тренировок прессу чуть ли не выгоняли пинками.

В этом же ряду оказалась традиционная поездка аргентинцев на Красную Площадь. Мероприятие это широко анонсировано не было, и узнать о нем удалось только с помощью аргентинских коллег. Но и здесь не обошлось без приключений. Помнится, в 2009 году сборная Аргентины также должна была приехать в центр Москвы, но в самый последний момент изменила свое решение. На сей же раз, по информации одного из аргентинских журналистов, ему удалось связаться с пресс-атташе сборной, и тот четко дал понять, что команда выйдет к Храму Василия Блаженного. Там и расположилось несколько бригад в основном зарубежных корреспондентов. Каково же было удивление всех, когда команда в последний момент изменила маршрут и оставила мерзнущих на ноябрьском морозце журналистов в дураках. Сборную Аргентины сопровождал целый отряд охранников, не подпускавших никого даже близко. Впрочем, Лионель Месси замечен в центре Москвы не был. Команда сфотографировалась на унылом фоне стройки на Красной Площади и исчезла в неизвестном направлении.

Но, казалось, удача улыбнулась нам, и в кафе возле фонтана в ГУМе мы увидели тренера национальной сборной Хорхе Сампаоли в окружении группы журналистов и двух молодых людей в костюмах сборной Аргентины. На предложение ответить на пару вопросов последовало согласие, но будто из-под земли выросли люди, представившиеся службой охраны. Они-то и помешали начать разговор с тренером. Из общения с охранниками удалось выяснить, что они не являются полицейскими и «представляться не должны». По их мнению, члены аргентинской команды отдыхают и не хотят общаться с прессой. Хотя, еще раз повторюсь, сидящие за столом аргентинцы были расположены к разговору. Молодые люди спортивного телосложения без формы и каких-либо знаков отличия, кроме пары раций, встали непроходимой стеной между футбольными людьми и журналистами. После продолжительного разговора под и натиском пришлось отступить, в том числе, опасаясь за камеру, которую они попытались то ли разбить, то ли вырвать из рук.

Все это очень странно. В России тысячи болельщиков сборной Аргентины и персональных фанатов игроков. Шанс увидеть своего кумира выпадает очень редко, даже прочесть его эксклюзивное интервью в российском издании — за счастье. Но кто-то просто берет и лишает россиян такого удовольствия с помощью очень сомнительной службы охраны. Не хочется думать, что сами аргентинцы настолько закрыты и надменны, что не желают иметь ничего общего с прессой и болельщиками страны-хозяйки мундиаля. А значит, аргентинцам просто не дают говорить. Остается надеяться, что во время чемпионата мира сборные не будут содержаться под охраной вооруженных отрядов за семью замками. Иначе для кого тогда футбол?

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