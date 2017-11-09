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20:48 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси проиграла команде Армении в товарищеском матче

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси уступили команде Армении в гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Главный тренер белорусской дружины Игорь Криушенко сегодня не мог рассчитывать на нескольких травмированных игроков основного состава, и шанс проявить себя получили молодые футболисты из клубов национального чемпионата. Они очень старались, но допустили несколько ошибок, которые привели к голам. В конце первого тайма Арас Озбилиз открыл счет, после того как голкипер гостей Александр Гутор парировал пенальти от лидера армянской дружины Генриха Мхитаряна, а затем уже сам Мхитарян удвоил результат.

Вторая половина встречи началась с атак белорусов, но вскоре хозяева отличились еще раз — после подачи углового удара Румян Овсепян забил третий мяч. Гости продолжали атаковать и на 58-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Антон Сарока. На 84-й минуте поединка Эрик Варданян установил окончательный результат — 4:1 в пользу хозяев поля.

Это была седьмая встреча национальных сборных Беларуси и Армении. До этого белорусы победили трижды, один раз проиграли и дважды команды разошлись миром.

Теперь белорусская сборная возьмет курс на Кутаиси и 13 ноября завершит сезон товарищеской встречей с командой Грузии.

Армения 4:1
Первый тайм: 2:0
Беларусь
9.11.2017, 17:00 матчи: Сборные Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Артур Петросян Игорь Криушенко
Голы
42′ Арас Езбилис  
45′ Генрих Мхитарян  
55′ 45020  
84′ 55277  
  Антон Сарока 58′
Нереализованные пенальти
41′ Г. Мхитарян  
Составы
Арсен Бегларян  
53′ Гаэль Андонян  
Артем Микаэлян  
Оганес Амбарцумян  
Румян Овсепян  
46′ Арас Езбилис  
Артем Симонян  
74′ Тигран Барсегян  
Артак Григорян  
74′ Генрих Мхитарян  
Руслан Корян  
78′ Эдгар Малакян  
Эрик Варданян  
68′ Маркос Пизелли  
Гагик Дагбашян  
68′ Гегам Кадимян  
86′ Айк Ишханян  
  Александр Гутор
  Сергей Политевич
  Игорь Бурко
  Максим Володько
  Антон Сарока
  Никита Наумов 82′ 28′
  Алексей Гаврилович
  Павел Седько 46′
  Юрий Ковалев
  Никита Корзун 62′
  Денис Лаптев
  Александр Карницкий 78′ 39′
  Олег Евдокимов
  Артем II Быков 46′
  Владислав Климович
  Павел Нехайчик 74′ 32′
  Сергей Матвейчик
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 2
6 Угловые 3
17 Фолы 20
Судьи
Главный судья Лаша Силагава (Грузия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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