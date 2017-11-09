Сборная Беларуси проиграла команде Армении в товарищеском матче

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Главный тренер белорусской дружины Игорь Криушенко сегодня не мог рассчитывать на нескольких травмированных игроков основного состава, и шанс проявить себя получили молодые футболисты из клубов национального чемпионата. Они очень старались, но допустили несколько ошибок, которые привели к голам. В конце первого тайма Арас Озбилиз открыл счет, после того как голкипер гостей Александр Гутор парировал пенальти от лидера армянской дружины Генриха Мхитаряна, а затем уже сам Мхитарян удвоил результат.

Вторая половина встречи началась с атак белорусов, но вскоре хозяева отличились еще раз — после подачи углового удара Румян Овсепян забил третий мяч. Гости продолжали атаковать и на 58-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Антон Сарока. На 84-й минуте поединка Эрик Варданян установил окончательный результат — 4:1 в пользу хозяев поля.

Это была седьмая встреча национальных сборных Беларуси и Армении. До этого белорусы победили трижды, один раз проиграли и дважды команды разошлись миром.