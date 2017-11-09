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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России показала, как сейчас выглядят «Лужники»

Сборная России опубликовала фото «Лужников» в преддверии товарищеского матча против Аргентины.

Игра станет первой на стадионе после реконструкции.

Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября, начало — в 16.00 по московскому времени.

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