Сборная России показала, как сейчас выглядят «Лужники»

Стадион "Лужники" снаружи и внутри. Как вам? pic.twitter.com/vFaPchFeyy— Сборная России (@TeamRussia) 9 ноября 2017 г.
Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
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Сборная России опубликовала фото «Лужников» в преддверии товарищеского матча против Аргентины.
Игра станет первой на стадионе после реконструкции.
Стадион "Лужники" снаружи и внутри. Как вам? pic.twitter.com/vFaPchFeyy— Сборная России (@TeamRussia) 9 ноября 2017 г.
Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября, начало — в 16.00 по московскому времени.