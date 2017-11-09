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15:45 (мск), источник: ТАСС

Дети с редким генетическим заболеванием посетили тренировку сборной России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 ноября. /ТАСС/. Тренировку сборной России по футболу при содействии благотворительного фонда «Дети-Бабочки» посетили дети с редким генетическим заболеванием. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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14
фотографий
14
фотографий

Благотворительный фонд «Дети-Бабочки» помогает детям с редким генетическим заболеванием буллезный эпидермолиз, который проявляется уже с первых дней жизни ребенка. Опасностью данного заболевания является сильное повреждение кожи даже при незначительных прикосновениях. Это заболевание не входит в список официальных программ государственной поддержки. На 2017 год в России официально зарегистрировано около 300 детей с этим заболеванием.

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Сборная России проводит в Новогорске тренировочный сбор в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными Аргентины (11 ноября, Москва) и Испании (14 ноября, Санкт- Петербург). В начале тренировочного процесса футболисты и главный тренер сборной России Станислав Черчесов подарили юным поклонникам футбола памятные подарки, расписавшись на каждом из них, и пригласили на товарищеский матч с аргентинцами. После церемонии вручения подарков дети сфотографировались с командой на память.

Учредитель и председатель фонда «Дети-Бабочки» Алена Куратова в беседе с журналистами выразила благодарность Российскому футбольному союзу за помощь в проведении данного мероприятия. «Ребята, которые не могут играть в футбол, для которых утреннее пробуждение и подъем с кровати — огромная победа, смогли пообщаться с высококлассными футболистами сборной России по футболу и исполнить свою мечту. Не знаю, смогут ли они завтра приехать на стадион, но могу точно пообещать, что они всем сердцем будут переживать за нашу команду», — сказала Куратова.

Защитник сборной России Игорь Смольников отметил, что подобные акции вносят позитивный настрой в атмосферу национальной сборной.

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«Безусловно, такие акции, как сегодня, очень важны. Поднять настроение детишкам, когда они видят футболистов сборной, всегда приятно, а главное — это вносит позитивный настрой в атмосферу нашей сборной», — сказал он журналистам.

«Детям с ограниченными возможностями и редкими заболеваниями всегда тяжелее живется. Считаю, что подобные акции сближают. Это дает им маленькую надежду, что все будет хорошо и должно наладиться», — отметил защитник российской сборной Дмитрий Комбаров.

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