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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси принял Дриусси за фаната

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перепутал своего партнера по команде Себастьяна Дриусси с фанатом.

Источник: Reuters

Месси согласился сфотографироваться с 21-летним футболистом «Зенита» в холле отеля, куда заселилась аргентинская команда.

Дриусси выложил фотографию в Инстаграм с подписью «Спасибо за фото, великий». Месси же, увидев ее в социальной сети, принес свои извинения форварду, пояснив, что не узнал его из-за головного убора, сообщает TyC Sports.

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