Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
Месси принял Дриусси за фаната
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перепутал своего партнера по команде Себастьяна Дриусси с фанатом.
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перепутал своего партнера по команде Себастьяна Дриусси с фанатом.
Месси согласился сфотографироваться с 21-летним футболистом «Зенита» в холле отеля, куда заселилась аргентинская команда.
Дриусси выложил фотографию в Инстаграм с подписью «Спасибо за фото, великий». Месси же, увидев ее в социальной сети, принес свои извинения форварду, пояснив, что не узнал его