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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу разгромила «молодежку» в товарищеском матче

Национальная и молодежная сборные Казахстана по футболу сыграли товарищеский матч в УТС, информирует официальный сайт КФФ.

В первом тайме подопечные Александра Бородюка забили два мяча. Отличились полузащитник Бауыржан Исламхан и нападающий Роман Муртазаев.

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Во втором тайме другой игрок «Кайрата» Бауыржан Турысбек забил третий мяч. После этого команда Владимира Никитенко сократила отставание в счете. Автором гола стал полузащитник Максим Котов. Точку в матче поставил игрок «Тараза» Бактиер Зайнутдинов, впервые получивший вызов в главную команды страны. Итог — 4:1 — победа национальной команды.

Стоит отметить, что обе команды сыграли двумя составами. 11 ноября команды проведут еще один товарищеский матч.

Национальная сборная Казахстана — молодежная сборная Казахстана — 4:1 (2:0).

Голы: Бауыржан Исламхан, Роман Муртазаев, Бауыржан Турысбек, Бактиер Зайнутдинов — Максим Котов.

Казахстан (1-й тайм): Игорь Шацкий, Ян Вороговский, Тимур Рудосельский, Елдос Ахметов, Михаил Габышев, Асхат Тагыберген, Исламбек Куат, Магомед Парагульгов, Роман Муртазаев, Бауыржан Исламхан, Алексей Щеткин.

Казахстан (2-й тайм): Марсель Исламкулов, Григорий Сартаков, Михаил Габышев, Тимур Рудосельский, Еркебулан Тунгышбаев, Александр Соколенко, Бауыржан Исламхан, Дидар Жалмукан, Бактиер Зайнутдинов, Бауыржан Турысбек, Тохтар Жангылышбай.

Молодежная сборная Казахстана (1-й тайм): Бекхан Шайзада, Ескендир Кыбырай, Кирилл Алексеев, Алибек Касым, Елжас Сарбай, Рауан Орынбасар, Рамазан Оразов, Наурызбек Жагоров, Артем Попов, Акмаль Бахтияров, Артем Шушеначев.

Молодежная сборная Казахстана (2-й тайм): Игорь Трофимец, Александр Стародубов, Максим Чалкин Руслан Алимбаев, Айболат Макуов, Рафаиль Оспанов, Максим Котов, Улан Утешев, Сулимжан Бакиев, Едиге Оралбай, Темирлан Амиров.

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