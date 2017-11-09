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13:26 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Фернандес приступил к тренировкам в общей группе

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Марио Фернандес вернулся в общую тренировочную группу. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Всего на сбор вызвано 27 футболистов. Тренировка проходит на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск». Ранее полузащитник ЦСКА Фернандес занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале. Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перед началом тренировки отправился на медицинское обследование.

В первый день сбора из-за мышечного повреждения, полученного на разминке перед началом гостевого матча 16-го тура чемпионата России со столичным «Локомотивом» (2:2) в воскресенье, не тренировался полузащитник ЦСКА Александр Головин. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесов, футболист не сыграет с командами Аргентины и Испании.

Матч сборных России и Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после завершения его реконструкции, которая велась с 2013 года. Встреча с испанцами состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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