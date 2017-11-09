Футболист сборной России Фернандес приступил к тренировкам в общей группе

Всего на сбор вызвано 27 футболистов. Тренировка проходит на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск». Ранее полузащитник ЦСКА Фернандес занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале. Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев перед началом тренировки отправился на медицинское обследование.

В первый день сбора из-за мышечного повреждения, полученного на разминке перед началом гостевого матча 16-го тура чемпионата России со столичным «Локомотивом» (2:2) в воскресенье, не тренировался полузащитник ЦСКА Александр Головин. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесов, футболист не сыграет с командами Аргентины и Испании.