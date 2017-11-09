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13:47 (мск), источник: Р-Спорт

Карпин, Выборнов и Дементьев прокомментируют на Первом канале матч Россия — Аргентина

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Константин Выборнов, Кирилл Дементьев и бывший главный тренер испанской «Мальорки» и московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментируют товарищеский матч между сборными России и Аргентины по футболу, который покажет в прямом эфире Первый канал, сообщается в релизе канала.

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15
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Товарищеская игра россиян с командой Аргентины состоится 11 ноября в «Лужниках» и начнется в 16:00 мск.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
11.11.2017, 16:00
Россия
-Аргентина-

«Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным игроком все время трансляции. Зрители Первого смогут провести эти 90 минут с Лео Месси или с одним из нападающих сборной России, — говорится в релизе. — Во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая будет установлена в самой гуще болельщиков на стадионе».

Кроме того, Первый канал предоставит телезрителям возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментария.

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