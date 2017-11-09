Карпин, Выборнов и Дементьев прокомментируют на Первом канале матч Россия — Аргентина
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Товарищеская игра россиян с командой Аргентины состоится 11 ноября в «Лужниках» и начнется в 16:00 мск.
«Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным игроком все время трансляции. Зрители Первого смогут провести эти 90 минут с Лео Месси или с одним из нападающих сборной России, — говорится в релизе. — Во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая будет установлена в самой гуще болельщиков на стадионе».
Кроме того, Первый канал предоставит телезрителям возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментария.