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13:06 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной РФ Кузяев прошел медобследование по поводу травмы плеча

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев в четверг прошел медобследование по поводу травмированного плечевого сустава. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Источник: РИА "Новости"

«После проведения комплекса исследований будет определен дальнейший план действий. О итогах обследования будет сообщено позже», — говорится в заявлении пресс-службы.

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Кузяев, который является игроком санкт-петербургского «Зенита», из-за травмы плеча пропустил встречу группового этапа Лиги Европы против норвежского «Русенборга» (1:1) и матч 16-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (0:0).

Матч сборных России и Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после завершения его реконструкции, которая велась с 2013 года. 14 ноября российские футболисты в Санкт-Петербурге примут сборную Испании на стадионе «Санкт-Петербург».

Кузяев перешел в «Зенит» из грозненского «Ахмата» в июне 2017 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей за санкт-петербургский клуб, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. В сборную России Кузяев впервые был вызван на товарищеские матчи против команд Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1). Полузащитник вышел на поле в обоих встречах, но не смог отметиться результативными действиями.

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