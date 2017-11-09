Футболист сборной РФ Кузяев прошел медобследование по поводу травмы плеча
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев в четверг прошел медобследование по поводу травмированного плечевого сустава. Об этом сообщает
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев в четверг прошел медобследование по поводу травмированного плечевого сустава. Об этом сообщает
«После проведения комплекса исследований будет определен дальнейший план действий. О итогах обследования будет сообщено позже», — говорится в заявлении
Кузяев, который является игроком
Матч сборных России и Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после завершения его реконструкции, которая велась с 2013 года. 14 ноября российские футболисты в
Кузяев перешел в «Зенит» из грозненского «Ахмата» в июне 2017 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей за