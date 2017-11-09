Футболист сборной РФ Кузяев прошел медобследование по поводу травмы плеча

Матч сборных России и Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после завершения его реконструкции, которая велась с 2013 года. 14 ноября российские футболисты в Санкт-Петербурге примут сборную Испании на стадионе «Санкт-Петербург».

Кузяев перешел в «Зенит» из грозненского «Ахмата» в июне 2017 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей за санкт-петербургский клуб, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. В сборную России Кузяев впервые был вызван на товарищеские матчи против команд Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1). Полузащитник вышел на поле в обоих встречах, но не смог отметиться результативными действиями.