Футбольная сборная Беларуси сыграет в Ереване с командой Армении в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

В спарринге сборная Беларуси выступит без ряда игроков основного состава. В частности, из-за травм, не будет полузащитника борисовского БАТЭ Станислава Драгуна, форварда гродненского «Немана» Павла Савицкого, полузащитников Ивана Маевского из казахстанской «Астаны» и Сергея Балановича из пермского «Амкара». В их отсутствие главный тренер белорусов Игорь Криушенко проверит в деле молодых игроков, которые смогут проявить себя в составе национальной дружины.

Футбол Товарищеские матчи 2017 9.11.2017, 17:00 Армения - Беларусь -

Ранее команды Беларуси и Армении встречались между собой 6 раз: трижды побеждали белорусы, однажды выиграли армяне, две игры завершились вничью. В октябрьском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 91-е место, Армения находится на одну позицию выше.

Белорусские любители футбола смогут увидеть прямую трансляцию из Еревана сегодня в 16.55 на телеканале «Беларусь 5».