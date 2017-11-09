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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси сыграет в Ереване с командой Армении в товарищеском матче

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Ереване товарищеский матч против команды Армении. Игра состоится на Республиканском стадионе, вмещающем 14 тыс. зрителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В спарринге сборная Беларуси выступит без ряда игроков основного состава. В частности, из-за травм, не будет полузащитника борисовского БАТЭ Станислава Драгуна, форварда гродненского «Немана» Павла Савицкого, полузащитников Ивана Маевского из казахстанской «Астаны» и Сергея Балановича из пермского «Амкара». В их отсутствие главный тренер белорусов Игорь Криушенко проверит в деле молодых игроков, которые смогут проявить себя в составе национальной дружины.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
9.11.2017, 17:00
Армения
-Беларусь-

Ранее команды Беларуси и Армении встречались между собой 6 раз: трижды побеждали белорусы, однажды выиграли армяне, две игры завершились вничью. В октябрьском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 91-е место, Армения находится на одну позицию выше.

Белорусские любители футбола смогут увидеть прямую трансляцию из Еревана сегодня в 16.55 на телеканале «Беларусь 5».

После игры в армянской столице сборная Беларуси отправится в Кутаиси, где 13 ноября проведет заключительный спарринг сезона с командой Грузии.

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