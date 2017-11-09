Футбольная сборная Беларуси сыграет в Ереване с командой Армении в товарищеском матче

В спарринге сборная Беларуси выступит без ряда игроков основного состава. В частности, из-за травм, не будет полузащитника борисовского БАТЭ Станислава Драгуна, форварда гродненского «Немана» Павла Савицкого, полузащитников Ивана Маевского из казахстанской «Астаны» и Сергея Балановича из пермского «Амкара». В их отсутствие главный тренер белорусов Игорь Криушенко проверит в деле молодых игроков, которые смогут проявить себя в составе национальной дружины.
Ранее команды Беларуси и Армении встречались между собой 6 раз: трижды побеждали белорусы, однажды выиграли армяне, две игры завершились вничью. В октябрьском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 91-е место, Армения находится на одну позицию выше.
Белорусские любители футбола смогут увидеть прямую трансляцию из Еревана сегодня в 16.55 на телеканале «Беларусь 5».
После игры в армянской столице сборная Беларуси отправится в Кутаиси, где 13 ноября проведет заключительный спарринг сезона с командой Грузии.