Лео не приехал — баночка с флюидами разбилась

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На этот раз публика была не такой многочисленной, как накануне, но точно более разнообразной. Лионель Месси — звезда, о которой не стыдно рассказать и на развлекательных телеканалах, в обычное время совершенно далеких от футбола. Потому в Тушине было весело.

— Аргентинские флюиды буквально чувствуются в воздухе! — девушка-корреспондент записывает стендап на фоне разминки сборной Аргентины и достает стеклянную банку. — Вот в эту баночку мы их наберем!

Но после нескольких дублей банка с флюидами падает и разбивается. К большому неудовольствию службы безопасности объекта, которая постоянно требует от репортеров дисциплины и покорности. Девушка тут же сама убирает осколки.

Девушка-корреспондент разбила банку с флюидами аргентинцев | Источник: Спорт-Экспресс

Аргентина разминалась на дальнем конце поля, и детали упражнений совсем не разглядеть — в глаза бьет солнце. Но сразу понятно, что среди футболистов нет главного — Лионеля Месси. Как поясняет пресс-атташе команды, Лео приедет ближе к полудню, во второй группе, и работать эта группа будет в закрытом режиме.

— В чем дело? Он так замерз, что не приехал? — раздается знакомый голос.

Кто-то отвечает, что Месси просто хотел поспать.

Что касается погоды, то тут все нормально — в Москве сейчас относительно тепло. Днем стабильно выше нуля, а к субботе обещают и вовсе семь градусов. Если позавчера все аргентинцы максимально утеплились, то теперь некоторые работали без шапок и перчаток.

Отдельно стоит отметить качество полей будущей базы «Спартака»: их много и они великолепны. Когда я спросил одного из членов персонала, как аргентинцам газон, мужчина показал большой палец. Интересно, конечно, как переживут поля зиму, но с этим вроде у нас справляться научились.

Сегодня Аргентина проведет очередное утреннее занятие в Тушине.