Сборная Чехии обыграла Исландию в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Карела Яролима.

На 19-й минуте Томаш Соучек вывел чехов вперёд, а в середине второго тайма Ян Сикора удвоил преимущество номинальных гостей. На 77-й минуте Кьяртан Финнбогасон отыграл один мяч, но уйти от поражения исландцы не смогли.