Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро в день матча сборных России и Испании
ТАСС, 8 ноября. Правительство
ТАСС, 8 ноября. Правительство
Отмечается, что станции «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская», «Черная речка» будут открыты на вход до 01:30 мск, все остальные станции метрополитена будут работать на выход до 02:00. В обычном режиме станции закрываются около 00.30.
Кроме того, для доставки зрителей будет обеспечена работа
Матч Россия — Испания состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 21:45 мск. 11 ноября россияне в Москве на стадионе «Лужники» встретятся с командой Аргентины.