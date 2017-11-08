Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро в день матча сборных России и Испании

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что станции «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская», «Черная речка» будут открыты на вход до 01:30 мск, все остальные станции метрополитена будут работать на выход до 02:00. В обычном режиме станции закрываются около 00.30.

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Кроме того, для доставки зрителей будет обеспечена работа автобусов-шаттлов, подвозящих людей к вышеуказанным станциям метрополитена. К 10 ноября будет определен перечень маршрутов рейсовых автобусов для доставки зрителей в отдаленные участки города, где нет пешей доступности до станций метрополитена (порядка 15 маршрутов).