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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лео Месси: Говорят, я решаю, кто из моих друзей будет играть за сборную? Это чушь!

Нападающий сборной Аргентины снял шарф и взял в руки микрофон.

Источник: Спорт-Экспресс

Капитан и главная звезда аргентинской команды Лионель Месси дал интервью телеканалу TyC Sports, который будет освещать товарищеский матч между сборными России и Аргентины. О чем рассказал главный футбольный гость российской столицы?

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О ТЯЖЕЛОМ ОТБОРЕ НА ЧМ-2018.

— Я всегда думал, что мы можем выкарабкаться из любых сложностей. При этом я был уверен, что мы победим Венесуэлу, что победим Перу, что у нас нет другого выхода. Но я и представить себе не мог, что оба матча мы сыграем вничью, и все будет зависеть от победы над Эквадором в последнем туре. Нам стоило огромного труда отобраться на чемпионат мира в Россию, но мы просто не могли позволить себе туда не попасть. Всякий раз я возвращался в Барселону после отборочных игр, пытаясь дать себе отчет, что еще нужно сделать, чтобы гарантировать сборной участие на ЧМ-2018.

О ХОРХЕ САМПАОЛИ.

— Сампаоли — очень умный человек, который ясно представляет себе, что хочет от своих команд. То, как он живет своей профессией, как готовит игроков, как думает наперед вызывает большое уважение. Так было и в сборной Чили, и в «Севилье». Это то, чего мы все ждали.

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О КРИТИКЕ СБОРНОЙ.

— Нас всех очень ранило то, что говорилось о сборной все это время. После стольких лет критики мы уже привыкли к тем дикостям, которые могут придумать, и можем справиться с этим. Мы пережили очень тяжелые моменты внутри команды. И помимо проигранных финалов было множество ударов, направленных на нас. Я разговаривал со всеми парнями — у нас отличные отношения, мы уже давно играем вместе и защищаем честь страны в футболках национальной команды. Будем стараться и дальше помогать друг другу на поле и за его пределами. Надеюсь, мы сможем победить на ЧМ-2018 — это то, чего очень хочет каждый из нас. Если выиграем — обещаю, что пройду пешком от моего дома в Арройо-Секо до Сан-Николаса (около 50 км).

О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА.

— Я бы не хотел встречаться со сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира. Это очень тяжелый соперник, один из кандидатов на победу. Еще — Бразилия, Германия, Франция… Это те, кто оставили пока наилучшее впечатление.

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О СВОЕМ БУДУЩЕМ.

— Я не заглядываю в будущее, понятия не имею, что со мной произойдет завтра. Живу сегодняшним днем, в каждый момент наслаждаюсь тем, что делаю, что в конце каждой недели имею возможность играть в футбол — вот, что занимает мою голову. Когда придет момент, я приму решению, где захочу остановиться, и что буду делать дальше. Пожалуй, я хотел бы играть в «Ньюэллсе», закончить там карьеру. Вернуться в чемпионат Аргентины — это мечта. Но реальность такова, что никогда не знаешь, что тебя ждет за углом.

О ВЛИЯНИИ В СБОРНОЙ.

— Ложь, что я решаю, кто из моих друзей-футболистов будет играть за сборную, а кто — тренировать ее. Я не решаю такие вопросы, а просто делаю свою работу на поле. Мне смешно, потому что это глупость. И одновременно обидно, потому что речь идет об игроках с мировыми именами — Маскерано, Ди Марии, Билье, — и говорить подобное, значит, не уважать их и мои заслуги и футбольные качества. Я никого не делал так, чтобы кто-то оказался в сборной по моей инициативе или наоборот. Говорили, что я не хочу видеть в команде Икарди. Чушь, я никогда не занимался ничем подобным.

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