Глушаков и Зобнин — в общей группе

Источник: Спорт-Экспресс

В среду сборная России занималась фактически в боевом составе. Отсутствовал в общей группе лишь армейский бразилец Мариу Фернандес, продолжающий восстанавливаться от травмы по индивидуальному графику. На поле защитник так и не появился. Зато наравне со всеми работал хавбек «Спартака» Денис Глушаков, два дня до этого занимавшийся по облегченной программе. Его коллега по клубу Роман Зобнин, рекордно быстро залечивший колено, тоже был в строю.

Тренировку снова посетил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко вместе с вице-президентом организации Александром Алаевым и президентом Российской футбольной премьер-лиги Сергеем Прядкиным. Вице-премьер стоял на бровке и что-то активно обсуждал с одним из членов тренерского штаба сборной. Однако в этот раз от общения с прессой он отказался, уйдя осматривать здания на базе в Новогорске.

Мариу ФЕРНАНДЕС: «СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬСЯ К МАТЧУ С АРГЕНТИНОЙ».

— Скажите что-нибудь по-русски , — с такой просьбы началось общение с бразильцем.

— Спасибо! — ответил защитник.

— Как самочувствие? Сможете сыграть против аргентинцев?

— Я получил достаточно неприятную травму. Повреждение не позволяло мне тренироваться, я в основном занимался лечением. После игры с «Локомотивом» нога еще больше воспалилась, и теперь заново приходится восстанавливаться. Но я сделаю все возможное, чтобы быть в распоряжении главного тренера на матч с аргентинцами.

— Несколько дней назад вы рубились на поле с «Локомотивом», а теперь находитесь вместе с железнодорожниками в одной команде. Как атмосфера на фоне той встречи?

— На поле могут кипеть страсти, происходить все, что угодно. Но как только матч заканчивается, мы сразу становимся друзьями. У нас очень теплые отношения с игроками и «Локомотива», и «Зенита», и всех других команд. Тем более у нас есть общая цель — хорошее выступление за сборную.

— Лично для вас, как для бразильца, матч с Аргентиной будет особенно принципиален?

— Я бы не стал так говорить. Аргентина — сильная команда, но давайте не будет обижать и другие сборные. Предстоит обычная игра, какие уже были с Кореей или Ираном.

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— Вы два часа тренировались. Еще остались силы бить по воротам?

— А почему нет? Если в свое удовольствие. Все, я могу идти?, — поинтересовался хавбек.

— Пока нет. Как идет подготовка к игре?

— Все своим чередом. Сегодня разберем игру сборной Аргентины. Думаю, все знают как они действуют, все-таки это топ-команда. А минусы и плюсы посмотрим и уже перейдем к более интенсивным тренировкам.

— Как состояние команды? Готовы к матчу?

— Игра покажет.

Мы отдадим все силы на поле.

— Уже выбрали человека, который обменяется футболкой с Месси?

— Понятно, что все игроки хотят ее взять. Но если будет какая-то перепалка, то я не буду в ней участвовать.

— Не страшно перед серьезным соперником?

— Нет. Наоборот, нам интересно. Ажиотаж к матчу подстегивает нас. Будем играть на победу.

— Часто к вам обращаются друзья, родственники за билетами на матч?

Футбол Товарищеские матчи 2017 11.11.2017, 0:00 Россия - Аргентина -

— Да, спрашивают, хотят попасть. Сколько смогу — помогу им. А вы тоже хотите?

— Конечно.

— Для вас уже не осталось! (Смеется.).

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.