Глушаков и Зобнин — в общей группе
Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией.
Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией.
В среду сборная России занималась фактически в боевом составе. Отсутствовал в общей группе лишь армейский бразилец Мариу Фернандес, продолжающий восстанавливаться от травмы по индивидуальному графику. На поле защитник так и не появился. Зато наравне со всеми работал хавбек «Спартака» Денис Глушаков, два дня до этого занимавшийся по облегченной программе. Его коллега по клубу Роман Зобнин, рекордно быстро залечивший колено, тоже был в строю.
Тренировку снова посетил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко вместе с
Мариу ФЕРНАНДЕС: «СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬСЯ К МАТЧУ С АРГЕНТИНОЙ».
— Скажите
— Спасибо! — ответил защитник.
— Как самочувствие? Сможете сыграть против аргентинцев?
— Я получил достаточно неприятную травму. Повреждение не позволяло мне тренироваться, я в основном занимался лечением. После игры с «Локомотивом» нога еще больше воспалилась, и теперь заново приходится восстанавливаться. Но я сделаю все возможное, чтобы быть в распоряжении главного тренера на матч с аргентинцами.
— Несколько дней назад вы рубились на поле с «Локомотивом», а теперь находитесь вместе с железнодорожниками в одной команде. Как атмосфера на фоне той встречи?
— На поле могут кипеть страсти, происходить все, что угодно. Но как только матч заканчивается, мы сразу становимся друзьями. У нас очень теплые отношения с игроками и «Локомотива», и «Зенита», и всех других команд. Тем более у нас есть общая цель — хорошее выступление за сборную.
— Лично для вас, как для бразильца, матч с Аргентиной будет особенно принципиален?
— Я бы не стал так говорить. Аргентина — сильная команда, но давайте не будет обижать и другие сборные. Предстоит обычная игра, какие уже были с Кореей или Ираном.
Антон МИРАНЧУК: «ДЛЯ ВАС БИЛЕТОВ НЕ ОСТАЛОСЬ!».
— Вы два часа тренировались. Еще остались силы бить по воротам?
— А почему нет? Если в свое удовольствие. Все, я могу идти?, — поинтересовался хавбек.
— Пока нет. Как идет подготовка к игре?
— Все своим чередом. Сегодня разберем игру сборной Аргентины. Думаю, все знают как они действуют,
— Как состояние команды? Готовы к матчу?
— Игра покажет.
Мы отдадим все силы на поле.
— Уже выбрали человека, который обменяется футболкой с Месси?
— Понятно, что все игроки хотят ее взять. Но если будет
— Не страшно перед серьезным соперником?
— Нет. Наоборот, нам интересно. Ажиотаж к матчу подстегивает нас. Будем играть на победу.
— Часто к вам обращаются друзья, родственники за билетами на матч?
— Да, спрашивают, хотят попасть. Сколько смогу — помогу им. А вы тоже хотите?
— Конечно.
— Для вас уже не осталось! (Смеется.).
Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с Испанией состоится 14 ноября в
Павел ГУРЕВИЧ, Александр МУЙЖНЕК
из Новогорска.