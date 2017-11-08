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Манчини: Для меня было бы честью возглавить сборную Италии, я готов
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что каждый итальянец мечтает возглавить сборную Италии.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что каждый итальянец мечтает возглавить сборную Италии.
В эфире Premium Sport Манчини отметил, что готов встать у руля национальной команды. Также специалист оценил шансы сборной Италии пробиться на ЧМ-2018 в России.
«Не представляю чемпионат мира без Италии. Сборная находится под давлением, но это нормально. Несмотря на это, я думаю, они попадут на чемпионат мира.
Что касается варианта возглавить сборную, то для каждого итальянского тренера — это сон, и для меня было бы честью сделать это. Я был бы готов, — сказал Манчини.
Первая стыковая игра между Италией и Швецией состоится 10 ноября в Стокгольме, а ответная 13 ноября в Милане.