Месси отсутствует на утренней тренировке сборной Аргентины

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В среду Месси не принял участия в утренней тренировке аргентинцев, которые готовятся контрольному матчу со сборной России.

«Тренерский штаб решил разделить тренировочные группы в преддверии товарищеского матча со сборной России. Первая — группа защиты, вторая — группа атаки. Никаких проблем нет, это чисто технический момент. Вторая группа проведет занятие вечером, Месси выйдет на тренировку», — заявили в пресс-службе.

Месси прилетел в Москву в понедельник утром. Во вторник он тренировался с командой. Занятия сборная Аргентины проводит в Тушине.