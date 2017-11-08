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11:03 (мск), источник: ТАСС

Месси отсутствует на утренней тренировке сборной Аргентины

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий Лионель Месси, который пропустил утреннее занятие сборной Аргентины по футболу, по решению тренерского штаба команды примет участие в вечерней тренировке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной Аргентины.

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В среду Месси не принял участия в утренней тренировке аргентинцев, которые готовятся контрольному матчу со сборной России.

«Тренерский штаб решил разделить тренировочные группы в преддверии товарищеского матча со сборной России. Первая — группа защиты, вторая — группа атаки. Никаких проблем нет, это чисто технический момент. Вторая группа проведет занятие вечером, Месси выйдет на тренировку», — заявили в пресс-службе.

Месси прилетел в Москву в понедельник утром. Во вторник он тренировался с командой. Занятия сборная Аргентины проводит в Тушине.

Матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября на московском стадионе «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.

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Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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