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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Десять футболистов «Кайрата» вызваны в сборную Казахстана на УТС в Талгаре

В ходе сбора запланированы две товарищеские игры с «молодежкой».

Тренерский штаб и футболисты сборной Казахстана собрались в Талгаре, где пройдет учебно-тренировочный сбор, сообщает KazFootball.kz.

Сбор пройдет с 7 по 11 ноября. В ходе УТС будут сыграны две товарищеские матчи с молодежной сборной Казахстана U-21, которые пройдут 9 и 11 ноября.

Вызов в сборную получили следующие футболисты:
Вратари: Марсель Исламкулов («Кайсар»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.

Защитники: Сергей Малый («Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, Тимур Рудосельский, Александр Соколенко, Ян Вороговский (все — «Кайрат»), Григорий Сартаков («Тобол»), Виктор Дмитренко, Михаил Габышев (оба «Шахтер»);.

Полузащитники: Асхат Тагыберген («Астана»), Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Бауыржан Турысбек, Магомед Парагульгов (все — «Кайрат»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Бактиер Зайнутдинов («Тараз») и Дидар Жалмукан, («Тобол»);.

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Тохтар Жангылышбай («Кайсар») и Алексей Щеткин («Тобол»).

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