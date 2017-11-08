Десять футболистов «Кайрата» вызваны в сборную Казахстана на УТС в Талгаре
В ходе сбора запланированы две товарищеские игры с «молодежкой».
В ходе сбора запланированы две товарищеские игры с «молодежкой».
Тренерский штаб и футболисты сборной Казахстана собрались в Талгаре, где пройдет
Сбор пройдет с 7 по 11 ноября. В ходе УТС будут сыграны две товарищеские матчи с молодежной сборной Казахстана U-21, которые пройдут 9 и 11 ноября.
Вызов в сборную получили следующие футболисты:
Вратари: Марсель Исламкулов («Кайсар»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.
Защитники: Сергей Малый («Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, Тимур Рудосельский, Александр Соколенко, Ян Вороговский (все — «Кайрат»), Григорий Сартаков («Тобол»), Виктор Дмитренко, Михаил Габышев (оба «Шахтер»);.
Полузащитники: Асхат Тагыберген («Астана»), Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Бауыржан Турысбек, Магомед Парагульгов (все — «Кайрат»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Бактиер Зайнутдинов («Тараз») и Дидар Жалмукан, («Тобол»);.
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Тохтар Жангылышбай («Кайсар») и Алексей Щеткин («Тобол»).