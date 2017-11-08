Десять футболистов «Кайрата» вызваны в сборную Казахстана на УТС в Талгаре

Тренерский штаб и футболисты сборной Казахстана собрались в Талгаре, где пройдет учебно-тренировочный сбор, сообщает KazFootball.kz.

Сбор пройдет с 7 по 11 ноября. В ходе УТС будут сыграны две товарищеские матчи с молодежной сборной Казахстана U-21, которые пройдут 9 и 11 ноября.