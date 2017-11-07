Ждали Месси, а пришел Мельгарехо

Источник: Советский спорт

«СТОИМ ТУТ ПЯТЫЙ ЧАС».

Уже второй день сборная Аргентины будоражит российских поклонников футбола. Как только группа болельщиков «Барселоны», сборной Аргентины, «ПСЖ», «Ромы» и других европейских клубов узнала, что их кумиры здесь, совсем рядом с ними, недолго думая, фанаты решили взять знаменитую гостиницу в осаду.

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Понятно, что боевых орудий у болельщиков нет, никто не собирается бить стекла, ломать двери. Все, как говорится, чтут уголовный кодекс. Единственным оружием молодой фанатской поросли были упорство и матерные выкрики. Подойдя поближе удалось услышать следующее:

— Мы ждем Месси и Маскерано. Мы фанаты «Барсы», и для нас очень важно увидеть своих кумиров. Стоим мы здесь уже пятый час, вчера стояли столько же. По сути, второй день дежурим. Никого увидеть не удалось пока, разве что людей из тренерского штаба. В фойе гостиницы нас тоже не пускают. Видели, как сборная уезжала на тренировку и приезжала обратно. Хотели поехать на спартаковский стадион, но и туда нас тоже не пустили.

Мы не унываем, будем здесь до последнего, готовы даже разбить палатки у здания гостиницы, прям как в Киеве у здания Рады, да и название гостиницы обязывает…

Один из фанатов получил автограф Ди Марии. Вот как он прокомментировал это:

— Я стоял у главного входа. Поначалу охранники отправили меня к черному ходу, говорили, что аргентинцы пробираются через него. А на самом деле все они ходят через парадную дверь. Таким образом, удалось поймать Ди Марию и заполучить его роспись.

Вообще, игроки Аргентины какие-то хмурые, выходили из автобуса и даже в стороны не смотрели, никто не улыбался. Может быть, на них так погода подействовала, кто знает…

«ДАВАЙТЕ ГУГЛИТЬ, КТО ЭТО».

Казалось, утопия: стоять у входа и ловить футболиста, который возможно и не соизволит обратить на тебя внимание. Однако маленькое чудо все же произошло. Зовут это чудо Гусман.

Подъехал маленький мини-вен с аргентинским значком на лобовом стекле, из него вышел модный парень со стильной прической. Фанаты тут же его окружили, и один за другим стали требовать совместное селфи. Но забавно другое — все понимали, что перед ними футболист Аргентины, но никто не знал, кто именно. Кто-то крикнул: «Чуваки, давайте гуглить, с кем мы сейчас сфоткались…».

Это был аргентинский голкипер, 31-летний Гусман, игрок «Тигреса». Неудивительно, что не все болельщики знали его. Некоторые посчитали, что это защитник «Ромы» Фасио. Сходство действительно есть.

Футбол Товарищеские матчи 2017 11.11.2017, 0:00 Россия - Аргентина -

ЯВЛЕНИЕ МЕЛЬГАРЕХО НАРОДУ.

Прошло еще полчаса, и фанаты окончательно потеряли надежду увидеть Месси. Кое-кто, успокаивая себя, говорил: «Да ладно Месси, хоть бы Дибалу где-нибуть поймать». Но их не было.

Однако для многих сюрпризом стало появление полузащитника «Спартака» Мельгарехо, судя по всему, со своей девушкой. Она, как это ни парадоксально, интересовала ребят меньше всего. Один из болельщиков посмотрел на меня и окликнул: «Да это же Мельгарехо!!!». И толпа тут же ринулась к парагвайцу. Его окружили, и надо отдать должное Лоренсо, сфотографировался он со всеми, никого не обделив вниманием.

Но вопрос остается открытым: что делал парагвайский игрок в гостинице «Украина», где располагается сборная Аргентины? Возможно, он общался с кем-то из команды; может, он просто ужинал в дорогом ресторане с девушкой, и то, что там базируется Аргентина, всего лишь совпадение? Тайну эту не разгадаем никогда.

Впрочем, фанаты так и не дождались Лео. Пришлось довольствоваться Мельгарехо. Парагвайца проводили под крики «Спартак — чемпион!».

А болельщики вскоре разошлись. И никто не собирался разбивать палатки ради Лионеля Месси.