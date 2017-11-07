«Матч с Аргентиной станет для Черчесова «лакмусовой бумажкой»
В ближайшее время сборной России по футболу предстоит сразиться сразу с двумя
В ближайшее время сборной России по футболу предстоит сразиться сразу с двумя
В интервью «Газете.Ru»
— В составе сборной России на товарищеские матчи с Испанией и Аргентиной не оказалось форварда «Зенита» Артема Дзюбы, в последний раз вызывавшегося в национальную команду еще минувшим летом. Логичным ли на ваш взгляд, выглядит очередной невызов нападающего и каковы на данный момент шансы футболиста на пропуск домашнего чемпионата мира?
Дмитрий Булыкин: До мундиаля еще далеко — это нужно учитывать. Что касается нынешнего отсутствия Дзюбы в сборной, то тренерский штаб российской команды следит за всеми футболистами, причем не как обычные болельщики, а с большим и глубоким анализом. Так что если Артема не взяли, то это значит, что сейчас он находится не в той форме. Как только нападающий «Зенита» начнет забивать, играть и феерить, в сборную Дзюба вернется, ведь он является игроком высокого класса.
Василий Кульков: Думаю, что в заявку на ЧМ-2018 он должен попадать.
Сейчас идет определение состав сборной, и хотя на данный момент Дзюбы в составе команды нет, мне не кажется, что Артема там не будет и предстоящим летом.
Александр Мостовой: Дзюбу не вызвали, так как на данный момент тренерский штаб видит в нападении других ребят — это было и во многих предыдущих играх сборной, ничего удивительного тут нет. Что касается возможного пропуска Дзюбой чемпионата мира… Если Артем будет постоянно играть и забивать, то взять его будут обязаны — ситуация стандартная.
— Тренерский штаб сборной России продолжает игнорировать хавбека «Локомотива» Игоря Денисова, за что получает немало критики от СМИ и болельщиков. Как вам кажется, стал бы Денисов реальным усилением для нынешнего состава национальной команды или центр поля выглядит вполне укомплектованным и без Игоря?
Д. Б.: Тренер считает, что Денисов не может помочь сборной, и на это у него есть объективные данные — ранее он рассказал и показал, почему он не берет в команду того или иного футболиста. Лично я привык доверять людям, и особенно — профессионалам. Мы все ждем от нашей сборной результата: а за него отвечает как раз Станислав Черчесов, который и выбирает в обойму именно тех игроков, которые подходят ему на сто процентов.
В. Б.: Здесь трудно сказать — это сугубо видение главного тренера. Конечно, Денисов является достаточно высококлассным футболистом, способным определять
А. Б.: Мне кажется, что Денисов вполне мог бы быть одним из игроков сборной — усиление или нет, вот про это уже сложнее сказать,
— На текущий сбор Черчесовым был вызван полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пропустивший полгода
Д. Б.: Это помогает — ты можешь быстрее почувствовать уверенность и то, что на тебя надеются, восстановление так быстрее идет. Конечно, не все это практикуют, однако Черчесов так делает — главное, чтобы данный вызов помог как самому игроку, так и микроклимату в команде.
В. Б.: Не думаю, что здесь есть
А. Б.: Для футболиста это очень важно — именно дня него самого. У Зобнина была тяжелая травма, и сейчас у него есть возможность окунуться в атмосферу сборной, почувствовать себя нужным. Тем более что он молодой — у него еще все впереди.
— В прошлом случалось, что в преддверии крупных турниров россияне обыгрывали в товарищеских матчах
Д. Б.: То, что случается в товарищеских матчах перед крупными турнирами, никак с ними не связано, конечно.
Однако для болельщиков и самого Черчесова, думаю, эти игры являются некой промежуточной «лакмусовой бумажкой».
Плюс проверка в данном случае будет проведена на фоне
В. Б.: Думаю, что здесь есть один важнейший момент — в предстоящих матчах каждый из игроков сборной России должен будет попытаться выглядеть на уровне этих
А. Б.: Скорее всего, здесь будут больше важны