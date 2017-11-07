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20:16 (мск), источник: Газета.Ру

«Матч с Аргентиной станет для Черчесова «лакмусовой бумажкой»

В ближайшее время сборной России по футболу предстоит сразиться сразу с двумя топ-сборными — 11 ноября в Москве подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной, а уже спустя три дня в Санкт-Петербурге пройдут проверку испанцами.

Источник: Газета.Ру

В интервью «Газете.Ru» экс-футболисты российской команды Дмитрий Булыкин, Василий Кульков и Александр Мостовой прокомментировали особенности состава сборной на предстоящие встречи, а также оценили важность результата этих поединков для хозяев чемпионата мира — 2018.

— В составе сборной России на товарищеские матчи с Испанией и Аргентиной не оказалось форварда «Зенита» Артема Дзюбы, в последний раз вызывавшегося в национальную команду еще минувшим летом. Логичным ли на ваш взгляд, выглядит очередной невызов нападающего и каковы на данный момент шансы футболиста на пропуск домашнего чемпионата мира?

Дмитрий Булыкин: До мундиаля еще далеко — это нужно учитывать. Что касается нынешнего отсутствия Дзюбы в сборной, то тренерский штаб российской команды следит за всеми футболистами, причем не как обычные болельщики, а с большим и глубоким анализом. Так что если Артема не взяли, то это значит, что сейчас он находится не в той форме. Как только нападающий «Зенита» начнет забивать, играть и феерить, в сборную Дзюба вернется, ведь он является игроком высокого класса.

Василий Кульков: Думаю, что в заявку на ЧМ-2018 он должен попадать.

Сейчас идет определение состав сборной, и хотя на данный момент Дзюбы в составе команды нет, мне не кажется, что Артема там не будет и предстоящим летом.

Александр Мостовой: Дзюбу не вызвали, так как на данный момент тренерский штаб видит в нападении других ребят — это было и во многих предыдущих играх сборной, ничего удивительного тут нет. Что касается возможного пропуска Дзюбой чемпионата мира… Если Артем будет постоянно играть и забивать, то взять его будут обязаны — ситуация стандартная.

— Тренерский штаб сборной России продолжает игнорировать хавбека «Локомотива» Игоря Денисова, за что получает немало критики от СМИ и болельщиков. Как вам кажется, стал бы Денисов реальным усилением для нынешнего состава национальной команды или центр поля выглядит вполне укомплектованным и без Игоря?

Д. Б.: Тренер считает, что Денисов не может помочь сборной, и на это у него есть объективные данные — ранее он рассказал и показал, почему он не берет в команду того или иного футболиста. Лично я привык доверять людям, и особенно — профессионалам. Мы все ждем от нашей сборной результата: а за него отвечает как раз Станислав Черчесов, который и выбирает в обойму именно тех игроков, которые подходят ему на сто процентов.

В. Б.: Здесь трудно сказать — это сугубо видение главного тренера. Конечно, Денисов является достаточно высококлассным футболистом, способным определять какую-то роль в игре. Можно, естественно, вспоминать какие-то динамовские вещи (считается, что в сборной Денисова нет из-за его давнего конфликта с Черчесовым, произошедшего во время их работы в московском «Динамо» — «Газета.Ru»), однако, думаю, что тренер знает Игоря лучше нас — и это, повторюсь, его взгляд на вопрос.

А. Б.: Мне кажется, что Денисов вполне мог бы быть одним из игроков сборной — усиление или нет, вот про это уже сложнее сказать, все-таки Игорь не забивает много голов. Но здесь есть личная ситуация, которая всем известна.

— На текущий сбор Черчесовым был вызван полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пропустивший полгода из-за тяжелой травмы колена и на поле в матчах за красно-белых еще не выходивший. По словам самого наставника, ранее уже неоднократно прибегавшего к подобной практике, сделано это было с целью дать почувствовать футболисту атмосферу сборной. Резонно ли, по вашему мнению, вызывать еще не полностью долечившегося игрока — тем более на товарищеский матч — учитывая вероятность осложнения повреждения?

Д. Б.: Это помогает — ты можешь быстрее почувствовать уверенность и то, что на тебя надеются, восстановление так быстрее идет. Конечно, не все это практикуют, однако Черчесов так делает — главное, чтобы данный вызов помог как самому игроку, так и микроклимату в команде.

В. Б.: Не думаю, что здесь есть какой-то риск — игроки ведь в сборной находятся под наблюдение врачей. Мне кажется, что так можно даже чуть раньше восстановиться — ты ощущаешь себя внутри команды, живешь этим. Так что это, на мой взгляд, хороший момент со стороны Черчесова — он поддерживает игроков.

А. Б.: Для футболиста это очень важно — именно дня него самого. У Зобнина была тяжелая травма, и сейчас у него есть возможность окунуться в атмосферу сборной, почувствовать себя нужным. Тем более что он молодой — у него еще все впереди.

— В прошлом случалось, что в преддверии крупных турниров россияне обыгрывали в товарищеских матчах какую-нибудь топ-сборную, однако на самом Евро или чемпионате мира показывали не самый лучший результат. Насколько серьезно нужно будет относиться именно к самим исходам встреч с испанцами и аргентинцами?

Д. Б.: То, что случается в товарищеских матчах перед крупными турнирами, никак с ними не связано, конечно.

Однако для болельщиков и самого Черчесова, думаю, эти игры являются некой промежуточной «лакмусовой бумажкой».

Плюс проверка в данном случае будет проведена на фоне топ-сборных — и дать она должна уйму информации как футболистам, так и тренерскому штабу.

В. Б.: Думаю, что здесь есть один важнейший момент — в предстоящих матчах каждый из игроков сборной России должен будет попытаться выглядеть на уровне этих топ-соперников и понять, на что он вообще претендует. Что касается результата, то и он, конечно, тоже важен — никто ведь даже во дворе изначально не выходит проигрывать.

А. Б.: Скорее всего, здесь будут больше важны какие-то рабочие моменты. Ну и если выиграют — тоже хорошо будет, лишний повод для страны и журналистов получить лишнюю порцию адреналина. А проиграют — ничего страшного не произойдет, плюс все уже привыкли (смеются). Скажут, что были эксперименты. Играли же мы недавно с Ираном (1:1) — пошумели немного, покричали, а на следующий день все забыли.

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