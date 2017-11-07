Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
В Амурской области разбился пассажирский самолет
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
8.11
Луч-Энергия
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
8.11
Тамбов
Балтика
Футбол. Первый дивизион
8.11
Шинник
Кубань
Футбол. Первый дивизион
8.11
Ротор-Волгоград
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
8.11
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
8.11
Томь
Крылья Советов
Все события
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
МОК и Кремль отреагировали на статью New York Times
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
18:41 (мск), источник: ТАСС

Денисов призвал больше не поднимать вопрос его невызова в сборную России по футболу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов в беседе с ТАСС попросил журналистов и футбольных специалистов больше не поднимать вопрос его невызова в сборную России, поскольку это оказывает ненужное дополнительное давление на национальную команду.

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал список из 27 игроков, вызванных для подготовки к товарищеским матчам с командами Аргентины (11 ноября, Москва) и Испании (14 ноября, Санкт-Петербург). Денисов, с которым у Черчесова в апреле 2015 года был конфликт в московском «Динамо», не был включен в список. Невызов Денисова, который при Черчесове ни разу не приглашался в национальную команду, вызвал широкое обсуждение в СМИ.

Читайте также
Программа реновации. Что за сборная получилась у Черчесова?

На просьбу прокомментировать ситуацию Денисов ответил: «Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты».

«Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта, — продолжил 33-летний футболист. — С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной».

Денисов подчеркнул, что всегда готов ехать в сборную. «Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет», — пояснил он.

«Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик», — отметил Денисов.

Читайте также
Станислав Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать

«Будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе»

На вопрос, жалеет ли он о конфликте с Черчесовым, Денисов ответил: «Я очень жалею, что, по всей видимости, именно этот конфликт не даст сыграть мне на домашнем чемпионате мира, но будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе. Я привык отвечать за свои поступки сам, и если таковы их последствия, то что ж — я их принимаю».

Из-за конфликта с Черчесовым Денисов был отстранен от тренировок с основным составом «Динамо». Также полузащитник был оштрафован. Однако после подачи соответствующего иска палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала московский клуб полностью возместить Денисову данный штраф.

По данным СМИ, конфликт с Черчесовым якобы мог возникнуть из-за того, что Денисов в резкой форме выразил недовольство решением тренера выпустить в стартовом составе на матч чемпионата России с «Локомотивом» (2:2) защитника Бориса Ротенберга — младшего.

На просьбу подробнее рассказать о причине конфликта с тренером Денисов ответил: «Если честно, не вижу смысла в очередной раз ворошить эту тему. Состоялся суд, который признал мою правоту в той ситуации. Начни я сейчас озвучивать подробности, это будет выглядеть, как сведение счетов с тем, кто не вызвал меня в сборную. Все, что мы хотели с Черчесовым сказать, мы сказали друг другу один на один».

«Единственное, что я бы хотел еще раз подчеркнуть — приплести сюда Ротенберга (сейчас он выступает вместе с Денисовым за московский “Локомотив” — прим. ТАСС) — решение тех, кто, как это сейчас модно говорить, гонится за “хайпом”. Борис — мой одноклубник по “Локомотиву”, прекрасный человек и профессионал. Это ясно всем, кто хоть какое-то время находится с ним в команде. Я отношусь к нему с большим уважением; и я особо хочу подчеркнуть, что к этому конфликту он никак не причастен», — заключил Денисов.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Денисов призвал больше не поднимать вопрос его невызова в сборную России по футболу
Требование МПК по количеству допинг-тестов выполнили 58 российских паралимпийцев
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома
Месси охраняет СОБР. Как сборная Аргентины тренируется в Москве
Скончался чемпион мира по футболу 1954 года
МОК и Кремль отреагировали на статью New York Times
Назначен капитан сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Майоров: ОИ без России вызовут страшный скандал в мировом хоккее
Новости
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь