Денисов призвал больше не поднимать вопрос его невызова в сборную России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал список из 27 игроков, вызванных для подготовки к товарищеским матчам с командами Аргентины (11 ноября, Москва) и Испании (14 ноября, Санкт-Петербург). Денисов, с которым у Черчесова в апреле 2015 года был конфликт в московском «Динамо», не был включен в список. Невызов Денисова, который при Черчесове ни разу не приглашался в национальную команду, вызвал широкое обсуждение в СМИ.

На просьбу прокомментировать ситуацию Денисов ответил: «Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты».

«Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта, — продолжил 33-летний футболист. — С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем [Черчесовым] и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной».

Денисов подчеркнул, что всегда готов ехать в сборную. «Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет», — пояснил он.

«Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик», — отметил Денисов.

«Будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе»

На вопрос, жалеет ли он о конфликте с Черчесовым, Денисов ответил: «Я очень жалею, что, по всей видимости, именно этот конфликт не даст сыграть мне на домашнем чемпионате мира, но будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе. Я привык отвечать за свои поступки сам, и если таковы их последствия, то что ж — я их принимаю».

Из-за конфликта с Черчесовым Денисов был отстранен от тренировок с основным составом «Динамо». Также полузащитник был оштрафован. Однако после подачи соответствующего иска палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала московский клуб полностью возместить Денисову данный штраф.

По данным СМИ, конфликт с Черчесовым якобы мог возникнуть из-за того, что Денисов в резкой форме выразил недовольство решением тренера выпустить в стартовом составе на матч чемпионата России с «Локомотивом» (2:2) защитника Бориса Ротенберга — младшего.

На просьбу подробнее рассказать о причине конфликта с тренером Денисов ответил: «Если честно, не вижу смысла в очередной раз ворошить эту тему. Состоялся суд, который признал мою правоту в той ситуации. Начни я сейчас озвучивать подробности, это будет выглядеть, как сведение счетов с тем, кто не вызвал меня в сборную. Все, что мы хотели с Черчесовым сказать, мы сказали друг другу один на один».