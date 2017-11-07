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17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Зобнин: У Аргентины сильные игроки, но это ничего не значит

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сказал, что хочет сфотографироваться с Лионелем Месси, когда встретится с ним перед контрольным матчем между сборными России и Аргентины.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия — Россия (0:3), ему поставили диагноз «повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава». Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.

— В сборной Аргентины играют сильные футболисты, но это ничего не значит, — сказал Зобнин во время прямого эфира в Инстаграме. — Есть примеры, когда команды без звезд показывали хорошие результаты. Испания — тоже сильная, входит в десятку лучших. Опасаться в ее составе нужно всех. Будет интересно посмотреть себя на уровне таких команд.

— В сборной уже решили, кому после матча достанется футболка Месси?

— Не знаю. Наверное, ребята уже договорились.

— Что сделаете, когда окажетесь перед ним?

— Сфотографируюсь.

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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