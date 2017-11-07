Замерзший Месси потренировался в Тушине

Источник: Reuters

По информации издания, аргентинская сборная потренировалась на новой базе «Спартака» в Тушине. Занятие началось позже запланированного на 45 минут. Последними на тренировку приехали Месси и защитник Хавьер Маскерано. Форвард «Барселоны» замерз и натягивал на себя шарф, закрывая уши.

Встреча между сборной России и Аргентиной состоится 11 ноября в 16:00 на стадионе «Лужники». 14 ноября россияне сыграют с испанцами на стадионе «Санкт-Петербург». Аргентинцы в этот же день встретятся в Краснодаре с нигерийцами.

9 ноября Месси примет участие в презентации официального мяча чемпионата мира-2018.

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