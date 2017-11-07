Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Певец Стас Михайлов отзовет поданный в ЕСПЧ иск на Россию
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
8.11
Луч-Энергия
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
8.11
Тамбов
Балтика
Футбол. Первый дивизион
8.11
Шинник
Кубань
Футбол. Первый дивизион
8.11
Ротор-Волгоград
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
8.11
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
8.11
Томь
Крылья Советов
Все события
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в православие
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
Россия без гимна. Бред или повод для бойкота?
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Замерзший Месси потренировался в Тушине

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел первую тренировку в составе национальной команды перед товарищеским матчем с россиянами.

Источник: Reuters

По информации издания, аргентинская сборная потренировалась на новой базе «Спартака» в Тушине. Занятие началось позже запланированного на 45 минут. Последними на тренировку приехали Месси и защитник Хавьер Маскерано. Форвард «Барселоны» замерз и натягивал на себя шарф, закрывая уши.

Встреча между сборной России и Аргентиной состоится 11 ноября в 16:00 на стадионе «Лужники». 14 ноября россияне сыграют с испанцами на стадионе «Санкт-Петербург». Аргентинцы в этот же день встретятся в Краснодаре с нигерийцами.

9 ноября Месси примет участие в презентации официального мяча чемпионата мира-2018.

Во время загрузки произошла ошибка.

30-летний нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги. В составе «Барселоны» форвард восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз Кубок страны и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома
Месси охраняет СОБР. Как сборная Аргентины тренируется в Москве
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
Россия без гимна. Бред или повод для бойкота?
Аршавин продлит контракт с «Кайратом»
Аллегри может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»
Майоров: ОИ без России вызовут страшный скандал в мировом хоккее
Новости
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь