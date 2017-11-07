«Месси охраняет батальон СОБРа». Как сборная Аргентины тренируется в Москве

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Чтобы добраться до базы в Тушино, где тренируется сборная Аргентины, нужно пройти пару километров в обход через учебный центр для автомобилистов. Там преподают что-то типа курсов экстремального вождения. Территория рядом с базой всё ещё не благоустроена и пока похожа на одну большую стройку.

Около входа— толпа, человек 30, много камер. Среди них пара бригад из латинской Америки. Понятно, что все главным образом ждут Месси. Начало тренировки в 10:10. К этому времени сборной Аргентины еще нет. К журналистам выходит Дарья из пресс-службы РФС и объявляет: «Они задерживаются, приедут минут через 20».

Коллеги выдвигают версию, что 35 минут от гостиницы Украины, где живёт сборная, до Тушино — это оптимистичный прогноз на дорогу в первый рабочий день после праздников. Судя по всему, автобус с Месси встрял где-то в пробку.

Вдруг из-за поворота появляется автобус сборной России. Рядом с ним чёрный джип с камерой, закреплённой на кране. Репортёры срываются с места к решетке, разделяющий нас и автобус. Вдруг это Месси приехал? Поняв, что это лишь съёмки очередного клипа, коллега шутит: «Россия тренируется ставить автобус перед матчем с Аргентиной?».

Наконец в 11 приезжает два обычных «транспортёра» (микроавтобус Wolkswagen) с игроками сборной Аргентины. Болельщики в количестве четырёх человек, ждавшие Месси, рассказали, что его охраняет чуть ли не целый батальон СОБРа, они ездят за ним на отдельном автобусе.

Минут через 10 к обеспокоенной долгим ожиданием толпе журналистов подходит пресс-атташе аргентинцев. С помощью стюардов нас проводят к дальнему полю, где уже разминаются Месси и компания.

Лео в квадрате не самый активный. Поначалу шарф закрывает только шею, но в процессе Месси натягивает его почти до бровей. Аргентинец ёжится от холодного ветра. После квадрата, следует порция ускорения и переход на другое поле. Если хотите увидеть вблизи Лео, занимающегося на поле в Тушино, смотрите это видео.

В процессе в спину звезде летит манишка от партнёра по команде.

Он не обращает на это внимание и вскоре оказывается на расстоянии протянутой руки. Месси не веселится и не грустит, не задумчив и не сосредоточен. Он выглядит как обычный футболист, без особых эмоций. Роналду на тренировках во время Кубка Конфедераций финтил, как будто напоказ — здесь этого не видно.