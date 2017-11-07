Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
8.11
Луч-Энергия
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
8.11
Тамбов
Балтика
Футбол. Первый дивизион
8.11
Шинник
Кубань
Футбол. Первый дивизион
8.11
Ротор-Волгоград
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
8.11
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
8.11
Томь
Крылья Советов
Все события
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
Россия без гимна. Бред или повод для бойкота?
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Месси охраняет батальон СОБРа». Как сборная Аргентины тренируется в Москве

Иван Карпов побывал на тренировке сборной Аргентины в Тушино и делится впечатлениями.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Чтобы добраться до базы в Тушино, где тренируется сборная Аргентины, нужно пройти пару километров в обход через учебный центр для автомобилистов. Там преподают что-то типа курсов экстремального вождения. Территория рядом с базой всё ещё не благоустроена и пока похожа на одну большую стройку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Около входа— толпа, человек 30, много камер. Среди них пара бригад из латинской Америки. Понятно, что все главным образом ждут Месси. Начало тренировки в 10:10. К этому времени сборной Аргентины еще нет. К журналистам выходит Дарья из пресс-службы РФС и объявляет: «Они задерживаются, приедут минут через 20».

Во время загрузки произошла ошибка.

Коллеги выдвигают версию, что 35 минут от гостиницы Украины, где живёт сборная, до Тушино — это оптимистичный прогноз на дорогу в первый рабочий день после праздников. Судя по всему, автобус с Месси встрял где-то в пробку.

Вдруг из-за поворота появляется автобус сборной России. Рядом с ним чёрный джип с камерой, закреплённой на кране. Репортёры срываются с места к решетке, разделяющий нас и автобус. Вдруг это Месси приехал? Поняв, что это лишь съёмки очередного клипа, коллега шутит: «Россия тренируется ставить автобус перед матчем с Аргентиной?».

Во время загрузки произошла ошибка.

Наконец в 11 приезжает два обычных «транспортёра» (микроавтобус Wolkswagen) с игроками сборной Аргентины. Болельщики в количестве четырёх человек, ждавшие Месси, рассказали, что его охраняет чуть ли не целый батальон СОБРа, они ездят за ним на отдельном автобусе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минут через 10 к обеспокоенной долгим ожиданием толпе журналистов подходит пресс-атташе аргентинцев. С помощью стюардов нас проводят к дальнему полю, где уже разминаются Месси и компания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лео в квадрате не самый активный. Поначалу шарф закрывает только шею, но в процессе Месси натягивает его почти до бровей. Аргентинец ёжится от холодного ветра. После квадрата, следует порция ускорения и переход на другое поле. Если хотите увидеть вблизи Лео, занимающегося на поле в Тушино, смотрите это видео.

В процессе в спину звезде летит манишка от партнёра по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он не обращает на это внимание и вскоре оказывается на расстоянии протянутой руки. Месси не веселится и не грустит, не задумчив и не сосредоточен. Он выглядит как обычный футболист, без особых эмоций. Роналду на тренировках во время Кубка Конфедераций финтил, как будто напоказ — здесь этого не видно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через 15 минут с начала тренировки прессу просят удалиться. Вежливо, но тоном не требующим возражений. Журналисты нехотя двигаются к выходу, пытаясь напоследок снять еще пару кадров. Не каждый день в Москве гостит живая легенда мирового футбола. Всего через четыре дня мы увидим его в деле. Не терпится уже.

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
Россия без гимна. Бред или повод для бойкота?
Аршавин продлит контракт с «Кайратом»
Аллегри может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»
Майоров: ОИ без России вызовут страшный скандал в мировом хоккее
Новости
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
28-летний мужчина отсудил младшую сестру у родителей Родители задолжали детям более 270 тысяч рублей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь