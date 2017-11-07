Марио Фернандес и Денис Глушаков тренируются индивидуально

Сборная России с понедельника проводит подготовку к контрольным матчам с командами Аргентины (11 ноября в «Лужниках») и Испании (14 ноября в Санкт-Петербурге) на базе УТЦ «Новогорск». В расположении национальной команды находятся 26 футболистов.

Во вторник сборная России проводит первую полноценную тренировку на поле в Новогорске после восстановительного занятия накануне. На поле вышли все 26 футболистов, после чего Фернандес ушел работать в тренажерный зал, а Денис Глушаков после установки тренерского штаба начал пробежки вокруг поля.