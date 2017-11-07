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12:08 (мск), источник: Р-Спорт

Марио Фернандес и Денис Глушаков тренируются индивидуально

НОВОГОРСК (Московская область), 7 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков и защитник ЦСКА Марио Фернандес во время тренировки национальной сборной России по футболу во вторник занимаются индивидуально.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России с понедельника проводит подготовку к контрольным матчам с командами Аргентины (11 ноября в «Лужниках») и Испании (14 ноября в Санкт-Петербурге) на базе УТЦ «Новогорск». В расположении национальной команды находятся 26 футболистов.

Во вторник сборная России проводит первую полноценную тренировку на поле в Новогорске после восстановительного занятия накануне. На поле вышли все 26 футболистов, после чего Фернандес ушел работать в тренажерный зал, а Денис Глушаков после установки тренерского штаба начал пробежки вокруг поля.

Как сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе, данные решения тренерский штаб национальной команды принял по итогам тестов.

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