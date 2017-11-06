Месси останется без опеки. Как Россия сыграет с Аргентиной

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Филипп ПАПЕНКОВ, Александр МУЙЖНЕК

из Новогорска

Если сравнить домашний чемпионат мира с полетом в космос, то в понедельник отсоединилась очередная ступень: сборная России начала готовиться к матчам с соперниками экстра-класса, которых до этого избегала. Причем откроет новые «Лужники» — главную арену мирового первенства, приближение которого ощущается все сильнее. Вот и форму команды Станислава Черчесова на турнир на днях представили.

Проводить сборную в новый отрезок по традиции приехал вице-премьер РФ (он же президент РФС) Виталий Мутко. Довольно долго он общался у кромки с Черчесовым и врачом команды Эдуардом Безугловым. Ведь тема травмированных игроков преследует команду постоянно. На этот раз она лишилась Александра Головина. Хорошо хоть, что армеец оказался единственным из 27 человек, вызванных на сбор, кто не в состоянии полноценно тренироваться.

Зато на месте Роман Зобнин, рекордно быстро восстановившийся от повреждения крестообразных связок. На протяжении открытой части тренировки полузащитник выполнял упражнения наравне со всеми. Хотя играть с аргентинцами и испанцами спартаковец не будет. Черчесов вызвал его в первую очередь для того, чтобы он ощущал себя частью коллектива.

— Нет Головина, но он приедет, — сообщил Черчесов после тренировки, которая длилась совсем недолго. Большинство игроков буквально накануне выступало за клубы. Даже бутсы не надевали, занимались в кроссовках.

— Кстати, и Самедов приедет, для нас это важно. Но ни тот, ни другой не будут ни тренироваться, ни играть. Будут участвовать только в спонсорских активностях, — продолжил Черчесов. — Есть вопросы по Кузяеву, будем решать. У него побаливает плечо. Глушаков и Фернандес тренировались часть занятия отдельно. Как обычно, после туров бывают болячки, мы должны всех проверить, проанализировать. Во вторник будет маленький тест физического состояния.

— Каждый горит желанием сыграть против Месси. Как будете отсеивать?

— Никого отсеивать не будем. Посмотрим объективное состояние всех в день матча. И не забывайте: через три дня нам играть с испанцами. С Кореей и Ираном делали так же (ротировали состав. — Прим. «СЭ»).

— Кто конкретно сыграет против Месси?

— До этого мы еще не дошли. Изучим, как и что. Но по большому счету мы такое никогда не практиковали. Думаю, и в этот раз не станем.

— Матчи против Аргентины и Испании — самые серьезные для вас в сборной?

— Не думаю, что открытие Кубка конфедераций с Новой Зеландией психологически легче. Это же официальный турнир, выигрывать надо было обязательно. Не каждый раз мы выходим против таких звезд, но и против бельгийцев, и против португальцев мы уже играли, определенный опыт есть. Становимся командой, пришло время сыграть вот с такими соперниками, чтобы понять, как дальше работать, сделать выводы.

— Сколько игроков из этого состава дойдет до чемпионата мира?

— Как можно сказать, что произойдет через несколько месяцев? Вчера Головин был здоров, сегодня — нет. Опять же: человек может быть здоров, но не готов. Как Зобнин. Впереди жеребьевка, мы не знаем, какие команды попадутся. А от сетки многое зависит.

— Что важнее сейчас: результат или игра?

— У нас настроение всегда такое: футбол — это спорт, спорт — это результат. И качественная игра, естественно. Открываются «Лужники», будет полный стадион, и по ТВ многим будут на нас смотреть. Как вы уже заметили, футболисты ответственно относятся к делу и заслужили симпатию у болельщиков. Хотим и дальше быть командой, за которую можно болеть.

— Вам важно сыграть в «Лужниках»?

— Важно. Это главный стадион страны. Символично открыть его игрой с Аргентиной. Поле великолепное, все подготовлено.

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— Безусловно, эмоции перед матчами с такими соперниками особые, — отметил голкипер «Арсенала». — Ребята все в предвкушении. Всегда здорово играть с сильными командами.

— Кроме Месси кого выделите в сборной Аргентины?

— Там собраны одни из лучших футболистов в мире. На каждой позиции — звезда. Это здорово, но сильно внимание на этом не заостряем. Уверен, тренеры уже разобрали соперников и покажут нам все нюансы, как преодолевать их оборону.

— Но против сборной Аргентины придется больше защищаться?

— Тренеры озвучат нам тактику. Но мы выйдем на поле, чтобы не только обороняться, а еще и атаковать.

— «Зенит» вы с «Арсеналом» уже обыгрывали. Значит, страха перед аргентинцами нет?

— Страха не должно быть вообще ни перед кем. Должна быть страсть, желание играть и побеждать.

— Не советовали Черчесову вызвать еще кого-то из Тулы?

— Советовать кого-то — не прерогатива футболистов. Да, нам с «Арсеналом» довелось обыграть лидеров. Но почивать на лаврах нельзя. Надо готовиться, в том числе и к сборной.

— Как перенесли перелет из Хабаровска?

— Это необычно. Туда семь с половиной часов, обратно — девять! Трудности возникали, но ничего сверхъестественного.

— Аргентина успеет акклиматизироваться?

— Думаю, она адаптирована к таким перелетам.

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— Вас не вызывали на матчи с Кореей и Ираном. Удивились новому приглашению? — спросили хавбека «Ахмата».

— Не ожидал, честно. И очень обрадовался, когда узнал о вызове. Находиться в расположении сборной для меня большая честь.

— После игры сборной с «Динамо» тренеры раздали указания, над чем поработать. Что рекомендовали нам?

— Это останется между нами. Мне много над чем надо работать и много в чем улучшаться.

— Как пережили отставку Олега Кононова из «Ахмата»?

— Никто не хотел, чтобы Олег Георгиевич уходил. Но так решил он сам. Мы выиграли у «Ростова», у команды отличное настроение. Голова занята только сборной, нужно проявить себя здесь.

— Против кого хотите сыграть в центре поля в игре с Аргентиной?

— Для меня будет большой честью сыграть пять-десять минут. Хочется выйти на поле «Лужников». Открытие стадиона, много болельщиков. Это будет большая игра! Бояться никого из Аргентины не стоит.