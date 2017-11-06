Месси останется без опеки. Как Россия сыграет с Аргентиной
Сборная России провела первую тренировку в рамках подготовки к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией.
Сборная России провела первую тренировку в рамках подготовки к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией.
Филипп ПАПЕНКОВ, Александр МУЙЖНЕК
из Новогорска
Если сравнить домашний чемпионат мира с полетом в космос, то в понедельник отсоединилась очередная ступень: сборная России начала готовиться к матчам с соперниками
Проводить сборную в новый отрезок по традиции приехал
Зато на месте Роман Зобнин, рекордно быстро восстановившийся от повреждения крестообразных связок. На протяжении открытой части тренировки полузащитник выполнял упражнения наравне со всеми. Хотя играть с аргентинцами и испанцами спартаковец не будет. Черчесов вызвал его в первую очередь для того, чтобы он ощущал себя частью коллектива.
— Нет Головина, но он приедет, — сообщил Черчесов после тренировки, которая длилась совсем недолго. Большинство игроков буквально накануне выступало за клубы. Даже бутсы не надевали, занимались в кроссовках.
— Кстати, и Самедов приедет, для нас это важно. Но ни тот, ни другой не будут ни тренироваться, ни играть. Будут участвовать только в спонсорских активностях, — продолжил Черчесов. — Есть вопросы по Кузяеву, будем решать. У него побаливает плечо. Глушаков и Фернандес тренировались часть занятия отдельно. Как обычно, после туров бывают болячки, мы должны всех проверить, проанализировать. Во вторник будет маленький тест физического состояния.
— Каждый горит желанием сыграть против Месси. Как будете отсеивать?
— Никого отсеивать не будем. Посмотрим объективное состояние всех в день матча. И не забывайте: через три дня нам играть с испанцами. С Кореей и Ираном делали так же (ротировали состав. — Прим. «СЭ»).
— Кто конкретно сыграет против Месси?
— До этого мы еще не дошли. Изучим, как и что. Но по большому счету мы такое никогда не практиковали. Думаю, и в этот раз не станем.
— Матчи против Аргентины и Испании — самые серьезные для вас в сборной?
— Не думаю, что открытие Кубка конфедераций с Новой Зеландией психологически легче. Это же официальный турнир, выигрывать надо было обязательно. Не каждый раз мы выходим против таких звезд, но и против бельгийцев, и против португальцев мы уже играли, определенный опыт есть. Становимся командой, пришло время сыграть вот с такими соперниками, чтобы понять, как дальше работать, сделать выводы.
— Сколько игроков из этого состава дойдет до чемпионата мира?
— Как можно сказать, что произойдет через несколько месяцев? Вчера Головин был здоров, сегодня — нет. Опять же: человек может быть здоров, но не готов. Как Зобнин. Впереди жеребьевка, мы не знаем, какие команды попадутся. А от сетки многое зависит.
— Что важнее сейчас: результат или игра?
— У нас настроение всегда такое: футбол — это спорт, спорт — это результат. И качественная игра, естественно. Открываются «Лужники», будет полный стадион, и по ТВ многим будут на нас смотреть. Как вы уже заметили, футболисты ответственно относятся к делу и заслужили симпатию у болельщиков. Хотим и дальше быть командой, за которую можно болеть.
— Вам важно сыграть в «Лужниках»?
— Важно. Это главный стадион страны. Символично открыть его игрой с Аргентиной. Поле великолепное, все подготовлено.
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— Безусловно, эмоции перед матчами с такими соперниками особые, — отметил голкипер «Арсенала». — Ребята все в предвкушении. Всегда здорово играть с сильными командами.
— Кроме Месси кого выделите в сборной Аргентины?
— Там собраны одни из лучших футболистов в мире. На каждой позиции — звезда. Это здорово, но сильно внимание на этом не заостряем. Уверен, тренеры уже разобрали соперников и покажут нам все нюансы, как преодолевать их оборону.
— Но против сборной Аргентины придется больше защищаться?
— Тренеры озвучат нам тактику. Но мы выйдем на поле, чтобы не только обороняться, а еще и атаковать.
— «Зенит» вы с «Арсеналом» уже обыгрывали. Значит, страха перед аргентинцами нет?
— Страха не должно быть вообще ни перед кем. Должна быть страсть, желание играть и побеждать.
— Не советовали Черчесову вызвать еще
— Советовать
— Как перенесли перелет из Хабаровска?
— Это необычно. Туда семь с половиной часов, обратно — девять! Трудности возникали, но ничего сверхъестественного.
— Аргентина успеет акклиматизироваться?
— Думаю, она адаптирована к таким перелетам.
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— Вас не вызывали на матчи с Кореей и Ираном. Удивились новому приглашению? — спросили хавбека «Ахмата».
— Не ожидал, честно. И очень обрадовался, когда узнал о вызове. Находиться в расположении сборной для меня большая честь.
— После игры сборной с «Динамо» тренеры раздали указания, над чем поработать. Что рекомендовали нам?
— Это останется между нами. Мне много над чем надо работать и много в чем улучшаться.
— Как пережили отставку Олега Кононова из «Ахмата»?
— Никто не хотел, чтобы Олег Георгиевич уходил. Но так решил он сам. Мы выиграли у «Ростова», у команды отличное настроение. Голова занята только сборной, нужно проявить себя здесь.
— Против кого хотите сыграть в центре поля в игре с Аргентиной?
— Для меня будет большой честью сыграть
11 ноября в Москве сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины на стадионе «Лужники». 14 ноября в