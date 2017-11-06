Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Дриусси не получал вызова в сборную Аргентины
Как сообщили корреспонденту «СЭ» Сергею Яременко в
Как сообщили корреспонденту «СЭ» Сергею Яременко в
По информации «СЭ», форвард сейчас действительно находится в Москве он поехал туда только ради того, чтобы повидаться с товарищами из национальной команды.
Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с Испанией состоится 14 ноября в