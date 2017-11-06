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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дриусси не получал вызова в сборную Аргентины

Как сообщили корреспонденту «СЭ» Сергею Яременко в пресс-службе «Зенита» нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси не получал официального вызова в сборную Аргентины.

Источник: РИА "Новости"

По информации «СЭ», форвард сейчас действительно находится в Москве он поехал туда только ради того, чтобы повидаться с товарищами из национальной команды.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре. (Сергей ЯРЕМЕНКО).

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