Станислав Черчесов: Конкретно против Месси играть никто не будет

Источник: Спорт-Экспресс

— Кто приехал на сбор, кто не приехал?

— Нет Головина, завтра он приедет. Кстати, и Самедов приедет, для нас это важно. Ни тот, ни другой не будут ни тренироваться, ни играть. Они участвуют только в спонсорских активностях.

По Кузяеву есть вопросы, сегодня-завтра будем решать. У него побаливает плечо. Глушаков и Фернандес тренировались отдельно. Как обычно, после туров есть болячки, мы должны всех проверить, проанализировать. Завтра проведем маленький тест физического состояния.

— Каждый горит желанием сыграть против Месси. Как будете отсеивать?

— Никого отсеивать не будем. Посмотрим объективное состояние всех в день матча. И не забывайте: через три дня нам играть с испанцами. С Кореей и Ираном делали так же (ротировали состав — «СЭ»).

— Кто конкретно сыграет против Месси?

— До этого мы еще не дошли. Изучим, как и что. Но по большому счету мы такого никогда не практиковали. Думаю, и в этот раз не станем.

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— Матчи против Аргентины и Испании — самые серьезные для вас в сборной?

— Не думаю, что открытие Кубка конфедераций с Новой Зеландией психологически легче. Это же официальный турнир, выигрывать надо было обязательно. Не каждый раз выходим против таких звезд, но и против бельгийцев, и против португальцев мы уже играли, определенный опыт есть. Становимся командой, приходит время сыграть спаренные матчи вот с такими командами, чтобы понять, как дальше работать, и сделать выводы.

— Сколько игроков из этого состава дойдет до чемпионата мира?

— Как можно сказать, что будет через несколько месяцев? Вчера Головин был здоров, сегодня — нет. Опять же: человек может быть здоров, но не готов. Как Зобнин. Еще будет жеребьевка, еще не знаем, какие команды попадутся. От сетки многое зависит.

— Что важнее сейчас: результат или игра?

— У нас настроение всегда такое: футбол — это спорт, спорт — это результат. И качественная игра, естественно. Открывают «Лужники», соберется полный стадион, и по ТВ будут смотреть. Как вы уже заметили, футболисты ответственно относятся к делу и заслужили симпатию у болельщиков. Хотим и дальше быть командой, за которую можно болеть.

— Вам важно сыграть в «Лужниках»?

— Важно. Это главный стадион страны. Символично открыть его игрой с Аргентиной. Поле великолепное, все подготовлено.