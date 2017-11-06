Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ

из Москвы

Аргентина подошла к матчу с Россию ответственно и основательно. Представили сборной приехали в Москву еще на прошлой неделе — тщательно изучили гостиницу, стадион, даже провели мониторинг погоды! Сильных морозов на неделе не обещают, и тогда гости решили провести весь мини-сбор в столице. После матча с Россией аргентинцы останутся в Москве еще на день, и только 13 ноября поедут в Краснодар, где 14 пройдет игра с Нигерией.

В графике южноамериканцев — двухразовые тренировки. Первая должна была состояться утром в понедельник, на запасном поле в Тушине (основное решили поберечь, оно бы не выдержало нагрузок).

План был таков: в этот день Аргентина работает в усеченном составе, днем к команде присоединяются главные звезды, и уже на следующий день — полноценное занятие.

Получилось по-другому.

Накануне пресс-служба аргентинцев сообщила через РФС, что тренировки не будет, занятие команды пройдет в спортцентре гостиницы «Украина», где базируется сборная.

Рано утром, на рассвете, в Москву приехали Месси и Маскерано — немного сонные и в обычной одежде. Подъехали к отелю на простом белом микроавтобусе и в сопровождении охраны и сотрудников сборной заселились в свои номера.

А около девяти к главному подъезду подали большой автобус, и в лобби спустилась целая команда — человек 20 в синих костюмах сборной Аргентины. Они погрузились в транспорт и поехали в Тушино.

Тренировка все-таки состоялась, но знакомых лиц на поле почему-то не было. Почему — выяснилось позже. Оказывается, в составе аргентинской делегации прибыли футболисты сборной U-20. Как сообщил одному из нас пресс-атташе аргентинцев Николас Новельо, цель приезда этих игроков — участие в двусторонках с главной командой. Вдоволь натренировавшись, юниоры вернулись в гостиницу к часу дня, а после обеда всей компанией пошли гулять по Москве.

Все! Билья и компания уехали на тренировку. Месси и Маскерано с ними нет! #РоссияАргентина pic.twitter.com/uueFDvJcvq — Ярослав Сусов (@YaroSusov) 6 ноября 2017 г.

Тем временем, у отеля собирались болельщики — тоже U-20, и понятно, кто их интересовал больше всего.

Одна из девушек, которая сама занимается футболом, пришла с майкой Лионеля и сочиненным лично для него стихотворением на английском. Болельщица с готовностью прочитала свои стихи.

«Дорогой Лео! Леонель! Сегодня — великий день,

Ты для всех король,

И все хотят играть, как ты.

У тебя жена и прелестные сыновья,

Твои родители гордятся тобой.

Я желаю тебе всего лучшего,

И чтобы все твои мечты сбылись.

Я — просто девочка из московского клуба

И футбол — в моем сердце.

Эта игра — моя самая большая любовь

И — единственное, что мне нужно.

Ты — гений. Я желаю тебе всегда таким оставаться!».

Девушка сочинила стихотворение о Лео Месси pic.twitter.com/YfbEcfg51v — СЭ Футбол (@football_se) 6 ноября 2017 г.

Разумеется, внутрь гостиницы никого не пускают — даже авторов таких трогательных стихов. Охрана тщательно отсеивают людей на входе: нет карточки гостя — до свидания.

Болельщиков это не пугает — они готовы дежурить круглосуточно.