Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ
из Москвы
Аргентина подошла к матчу с Россию ответственно и основательно. Представили сборной приехали в Москву еще на прошлой неделе — тщательно изучили гостиницу, стадион, даже провели мониторинг погоды! Сильных морозов на неделе не обещают, и тогда гости решили провести весь мини-сбор в столице. После матча с Россией аргентинцы останутся в Москве еще на день, и только 13 ноября поедут в Краснодар, где 14 пройдет игра с Нигерией.
В графике южноамериканцев — двухразовые тренировки. Первая должна была состояться утром в понедельник, на запасном поле в Тушине (основное решили поберечь, оно бы не выдержало нагрузок).
План был таков: в этот день Аргентина работает в усеченном составе, днем к команде присоединяются главные звезды, и уже на следующий день — полноценное занятие.
Накануне пресс-служба аргентинцев сообщила через РФС, что тренировки не будет, занятие команды пройдет в спортцентре гостиницы «Украина», где базируется сборная.
Рано утром, на рассвете, в Москву приехали Месси и Маскерано — немного сонные и в обычной одежде. Подъехали к отелю на простом белом микроавтобусе и в сопровождении охраны и сотрудников сборной заселились в свои номера.
А около девяти к главному подъезду подали большой автобус, и в лобби спустилась целая команда — человек 20 в синих костюмах сборной Аргентины. Они погрузились в транспорт и поехали в Тушино.
Тренировка все-таки состоялась, но знакомых лиц на поле почему-то не было. Почему — выяснилось позже. Оказывается, в составе аргентинской делегации прибыли футболисты сборной U-20. Как сообщил одному из нас пресс-атташе аргентинцев Николас Новельо, цель приезда этих игроков — участие в двусторонках с главной командой. Вдоволь натренировавшись, юниоры вернулись в гостиницу к часу дня, а после обеда всей компанией пошли гулять по Москве.
Тем временем, у отеля собирались болельщики — тоже U-20, и понятно, кто их интересовал больше всего.
Одна из девушек, которая сама занимается футболом, пришла с майкой Лионеля и сочиненным лично для него стихотворением на английском. Болельщица с готовностью прочитала свои стихи.
«Дорогой Лео! Леонель! Сегодня — великий день,
Ты для всех король,
И все хотят играть, как ты.
У тебя жена и прелестные сыновья,
Твои родители гордятся тобой.
Я желаю тебе всего лучшего,
И чтобы все твои мечты сбылись.
Я — просто девочка из московского клуба
И футбол — в моем сердце.
Эта игра — моя самая большая любовь
И — единственное, что мне нужно.
Ты — гений. Я желаю тебе всегда таким оставаться!».
Разумеется, внутрь гостиницы никого не пускают — даже авторов таких трогательных стихов. Охрана тщательно отсеивают людей на входе: нет карточки гостя — до свидания.
Болельщиков это не пугает — они готовы дежурить круглосуточно.
Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.