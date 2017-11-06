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16:22 (мск), источник: Прессбол

Игорь Криушенко: Официальный отбор на ЕВРО-2020 не будет принесен в жертву Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко, продливший контракт с национальной командой еще на год, на встрече с журналистами заверил, что Лига наций и традиционный отбор на чемпионат Европы имеют одинаковый приоритет для «националки».

Источник: РИА "Новости"

Вам продлили контракт фактически под Лигу наций. Сергей Румас озвучивает задачу для сборной — 1-е место в Лиге наций. Все носятся с этой Лигой наций. Не стоит ли опасаться, что турнир, призванный заменить товарищеские игры, станет для сборной Беларуси основным, а официальный отбор на ЕВРО-2020 превратится в полигон, где вы будете наигрывать состав, просматривать игроков и готовиться к плей-офф Лиги наций?

Если вы видели календарь, то должны понимать, что эти турниры сильно разведены по времени. Мы должны идти к завоеванию путевки в финальную часть чемпионата Европы шаг за шагом. Первый шаг — 1-е место в группе Лиги наций. Если нет, то следующий шаг — традиционный квалификационный отбор. Так что не будет никакого перекоса в отношении, эти форматы не будут друг другу мешать.

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