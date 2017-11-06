В Амстердаме прошел финал чемпионата мира по брейкдансу Red Bull BC One
Себастьян Дриусси вызван в сборную Аргентины вместо Мауро Икарди
Форвард «Зенита» уже прибыл на базу южноамериканской команды.
Форвард «Зенита» уже прибыл на базу южноамериканской команды.
21-летний нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл на тренировочную базу сборной Аргентины. По информации «Известий», молодой нападающий заменил в составе национальной команды страны звезду миланского «Интера» Мауро Икарди, который получил травму в прошедшие выходные.
Сборная Аргентины сыграет товарищеский матч с командой России 11 ноября на стадионе «Лужники». Большинство игроков южноамериканского коллектива уже прибыли в столицу и начали подготовку к контрольной встрече.