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13:38 (мск), источник: Известия

Себастьян Дриусси вызван в сборную Аргентины вместо Мауро Икарди

Форвард «Зенита» уже прибыл на базу южноамериканской команды.

Источник: РИА "Новости"

21-летний нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл на тренировочную базу сборной Аргентины. По информации «Известий», молодой нападающий заменил в составе национальной команды страны звезду миланского «Интера» Мауро Икарди, который получил травму в прошедшие выходные.

Сборная Аргентины сыграет товарищеский матч с командой России 11 ноября на стадионе «Лужники». Большинство игроков южноамериканского коллектива уже прибыли в столицу и начали подготовку к контрольной встрече.

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