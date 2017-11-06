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09:32 (мск), источник: ТАСС

Лионель Месси прилетел в Москву

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Москву для участия в товарищеском матче с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Аргентины.

Источник: Reuters

Вместе с Месси в Москву прилетел его партнер по «Барселоне» и национальной команде опорный полузащитник Хавьер Маскерано.

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Ранее сообщалось, что в понедельник к команде должны присоединиться форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, а также игроки «Зенита» (Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Эмануэль Маммана). Во вторник в Москву должен приехать полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.

В составе сборной Аргентины в 2014 году Месси завоевал серебро чемпионата мира и был признан лучшим игроком турнира. Он также является олимпийским чемпионом 2008 года и трехкратным серебряным призером Кубка Америки (2007, 2015, 2016).

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В составе «Барселоны» Месси стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Также аргентинец рекордные пять раз становился обладателем «Золотого мяча» — приз лучшему футболисту мира.

Матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября на московском стадионе «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.

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