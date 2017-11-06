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10:49 (мск), источник: Onedivision.ru

Аргентина теряет форварда перед матчем с Россией

Форвард сборной Аргентины Мауро Икарди не сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает пресс-служба аргентинской команды в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

У игрока выявлена травма подколенного сухожилия.

Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники».

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