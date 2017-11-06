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Аргентина теряет форварда перед матчем с Россией
Форвард сборной Аргентины Мауро Икарди не сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России.
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Форвард сборной Аргентины Мауро Икарди не сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России.
Об этом сообщает
У игрока выявлена травма подколенного сухожилия.
Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники».