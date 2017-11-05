Футболист сборной Аргентины Икарди пропустит матч с командой России из-за травмы

Отмечается, что причиной пропуска игры 24-летним футболистом стала травма подколенного сухожилия, полученная в игре за клуб.
Также сообщается, что тренировка сборной Аргентины, запланированная на стадионе «Открытие-Арена» в Москве на утро 6 ноября, отменена, команда будет заниматься в отеле. Аргентинское издание Ole сообщает, что главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли уже находится в Москве.
Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября на столичном стадионе «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре проведут еще один товарищеский матч — против команды Нигерии.