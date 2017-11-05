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23:41 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Аргентины Икарди пропустит матч с командой России из-за травмы

ТАСС, 5 ноября. Нападающий сборной Аргентины по футболу и итальянского «Интера» Мауро Икарди не сможет принять участие в товарищеском матче против команды России. Об этом сообщает пресс-служба аргентинской команды.

Отмечается, что причиной пропуска игры 24-летним футболистом стала травма подколенного сухожилия, полученная в игре за клуб.

Также сообщается, что тренировка сборной Аргентины, запланированная на стадионе «Открытие-Арена» в Москве на утро 6 ноября, отменена, команда будет заниматься в отеле. Аргентинское издание Ole сообщает, что главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли уже находится в Москве.

Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября на столичном стадионе «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре проведут еще один товарищеский матч — против команды Нигерии.

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