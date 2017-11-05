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Первая тренировка сборной Аргентины на «Открытие Арене» отменена
Сборная Аргентины в понедельник не будет тренироваться на «Открытие Арене», сообщает
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Сборная Аргентины в понедельник не будет тренироваться на «Открытие Арене», сообщает
Занятие было запланировано на 10.15 по московскому времени, но команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме.
Напомним, сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого команда Лионеля Месси отправится в Краснодар, где сыграет с Нигерией.