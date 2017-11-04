Под Киевом ограбили дом экс-футболиста сборной Украины

Пока футболист с киевским «Динамо» находился в Швейцарии и помогал клубу выйти в плей-офф Лиги Европы, преступники проникли на его загородный участок и вынесли из жилища спортсмена ювелирные украшения, $10 тыс. и наградной пистолет от президента страны Петра Порошенко.