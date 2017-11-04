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10:16 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Аргентины Отаменди может пропустить матч с командой России

ТАСС, 4 ноября. Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди может не сыграть в товарищеском матче против команды России из-за травмы. Об этом сообщает аргентинское издание As.

Источник: AP 2017

Отаменди травмировал правую руку. На данный момент участие игрока в матче против россиян находится под вопросом. Отмечается, что, несмотря на полученное повреждение, защитник отправится на выезд вместе с командой.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
11.11.2017, 0:00
Россия
-Аргентина-

Ранее стало известно, что аргентинский защитник испанской «Севильи» Габриэль Меркадо из-за травмы, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов против российского «Спартака» (2:1), не сыграет в матче против сборной России. Вместо него в сборную вызван защитник российского «Зенита» Эмануэль Маммана. Также игру с россиянами пропустит полузащитник итальянского «Милана» Лукас Билья, который повредил мышцы подколенного сухожилия на левой ноге.

Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники», 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.

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