Футболист сборной Аргентины Отаменди может пропустить матч с командой России

Источник: AP 2017

Отаменди травмировал правую руку. На данный момент участие игрока в матче против россиян находится под вопросом. Отмечается, что, несмотря на полученное повреждение, защитник отправится на выезд вместе с командой.

Футбол Товарищеские матчи 2017 11.11.2017, 0:00 Россия - Аргентина -

Ранее стало известно, что аргентинский защитник испанской «Севильи» Габриэль Меркадо из-за травмы, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов против российского «Спартака» (2:1), не сыграет в матче против сборной России. Вместо него в сборную вызван защитник российского «Зенита» Эмануэль Маммана. Также игру с россиянами пропустит полузащитник итальянского «Милана» Лукас Билья, который повредил мышцы подколенного сухожилия на левой ноге.