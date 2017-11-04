Футболист сборной Аргентины Отаменди может пропустить матч с командой России
ТАСС, 4 ноября. Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди может не сыграть в товарищеском матче против команды России
ТАСС, 4 ноября. Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди может не сыграть в товарищеском матче против команды России
Отаменди травмировал правую руку. На данный момент участие игрока в матче против россиян находится под вопросом. Отмечается, что, несмотря на полученное повреждение, защитник отправится на выезд вместе с командой.
Ранее стало известно, что аргентинский защитник испанской «Севильи» Габриэль Меркадо
Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники», 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.