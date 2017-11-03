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15:36 (мск), источник: ТАСС

Рамос и Иньеста вошли в заявку сборной Испании на товарищеский матч с командой России

ТАСС, 3 ноября. Защитник «Реала» Серхио Рамос и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вошли в заявку сборной Испании по футболу на товарищеские матчи с командами России и Коста-Рики. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Источник: AP 2017

Полный список игроков выглядит следующим образом: вратари Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Пепе Рейна («Наполи», Италия), Кепа Аррисабалага («Атлетик»); защитники — Рамос, Жерар Пике («Барселона»), Марк Бартра («Боруссия», Дортмунд, Германия), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Начо («Реал»), Жорди Альба («Барселона»), Альберто Морено («Ливерпуль», Англия); полузащитники Иско («Реал»), Тиаго Алькантара («Бавария», Германия), Серхио Бускетс («Барселона»), Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедад»), Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия), Иньеста, Сауль Ньигес («Атлетико»), Луис Альберто («Лацио», Италия), Марко Асенсио («Реал»); нападающие Яго Аспас («Сельта»), Хосе Кальехон («Наполи»), Сусо («Милан», Италия), Витоло («Лас-Пальмас»), Родриго Морено («Валенсия»), Альваро Мората («Челси», Англия).

Товарищеский матч сборных России и Испании пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге. С командой Коста-Рики испанцы сыграют 11 ноября в Малаге.

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