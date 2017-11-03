Словенец Скомина рассудит сборные России и Аргентины по футболу в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Скомины будут его соотечественники — Юре Прапротник и Роберт Вукан, резервным судьей — россиянин Алексей Еськов. Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол Товарищеские матчи 2017 11.11.2017, 0:00 Россия - Аргентина -

Встречу между командами России и Испании, которая состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки, его ассистентами будут Эленито Ди Либертадоре и Мауро Тонолини, резервным судьей — россиянин Сергей Лапочкин.