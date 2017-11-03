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15:31 (мск), источник: ТАСС

Словенец Скомина рассудит сборные России и Аргентины по футболу в товарищеском матче

ТАСС, 3 ноября. Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей товарищеского матча между сборными России и Аргентины по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Скомины будут его соотечественники — Юре Прапротник и Роберт Вукан, резервным судьей — россиянин Алексей Еськов. Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
Товарищеские матчи 2017
11.11.2017, 0:00
Россия
-Аргентина-

Встречу между командами России и Испании, которая состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки, его ассистентами будут Эленито Ди Либертадоре и Мауро Тонолини, резервным судьей — россиянин Сергей Лапочкин.

Также отмечается, что российская бригада в составе Владислава Безбородова, Валерия Данченко, Максима Гаврилина и Кирилла Левникова будет работать на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии, который пройдет 14 ноября в Краснодаре.

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