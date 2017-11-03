Словенец Скомина рассудит сборные России и Аргентины по футболу в товарищеском матче
ТАСС, 3 ноября. Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей товарищеского матча между сборными России и Аргентины по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 3 ноября. Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей товарищеского матча между сборными России и Аргентины по футболу. Об этом сообщает
Ассистентами Скомины будут его соотечественники — Юре Прапротник и Роберт Вукан, резервным судьей — россиянин Алексей Еськов. Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».
Встречу между командами России и Испании, которая состоится 14 ноября в
Также отмечается, что российская бригада в составе Владислава Безбородова, Валерия Данченко, Максима Гаврилина и Кирилла Левникова будет работать на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии, который пройдет 14 ноября в Краснодаре.