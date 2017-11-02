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20:44 (мск), источник: ТАСС

Сборные РФ и Португалии сыграют в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

ТАСС, 2 ноября. Сборная России победила команду Ирана в овертайме со счетом 4:3 в заключительном матче группы B Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в ОАЭ.

Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России хет-трик оформил Алексей Макаров (1-я, 2-я и 4-я минуты). У команды Ирана отличились Пейман Хоссейни (11), Сейдали Назем (15) и Мохаммад Ахмадзаде (31). Еще один мяч в свои ворота отправил Хассан Абдоллахи (37).

Сборная России набрала 8 очков в трех матчах и вышла в полуфинал с первого места. Соперником российских футболистов по полуфиналу станет команда Португалии, которая заняла второе место с 4 баллами в группе A. В еще одном матче ½ финала встретятся команды Бразилии и Ирана. Полуфинальные встречи пройдут 3 ноября.

Межконтинентальный кубок проходит в седьмой раз. Крупный коммерческий турнир по традиции завершает сезон в пляжном футболе.

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