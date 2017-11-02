Сборные РФ и Португалии сыграют в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России хет-трик оформил Алексей Макаров (1-я, 2-я и 4-я минуты). У команды Ирана отличились Пейман Хоссейни (11), Сейдали Назем (15) и Мохаммад Ахмадзаде (31). Еще один мяч в свои ворота отправил Хассан Абдоллахи (37).

Сборная России набрала 8 очков в трех матчах и вышла в полуфинал с первого места. Соперником российских футболистов по полуфиналу станет команда Португалии, которая заняла второе место с 4 баллами в группе A. В еще одном матче ½ финала встретятся команды Бразилии и Ирана. Полуфинальные встречи пройдут 3 ноября.