Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу

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На рабочей встрече в офисе федерации были обсуждены вопросы дальнейших выступлений национальной команды.

«С Игорем Криушенко достигнута договоренность, что он продолжит возглавлять сборную. Соглашение с тренером рассчитано чуть более чем на год, до конца группового турнира в Лиге Наций. Задача проста — в группе необходимо занять первое место. Прошедший отборочный цикл к чемпионату мира-2018 был сложным. Надо признать, что получился он для белорусских футболистов самым провальным. Последнее место в группе — это не тот результат, который ждали болельщики. Поэтому продолжим работу над ошибками, и сборная должна показывать более содержательную игру», — сказал Сергей Румас.

Главный тренер футбольной сборной Игорь Криушенко отметил, что не опасается ответственности в работе с главной командой. «Задачи поставлены серьезные, но мне не привыкать работать под давлением. Прессинг со стороны болельщиков, руководства будет всегда», — добавил он.

Сезон официальных игр для национальной сборной Беларуси завершился с окончанием квалификации к чемпионату мира. Белорусских футболистов ожидает в ноябре два выездных товарищеских поединка с командами Армении и Грузии.