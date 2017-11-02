Н’Зонзи, Фекир и Товен вызваны в сборную Франции, Бензема — вне заявки
Тренерский штаб сборной Франции огласил список игроков на товарищеские матчи с командами Уэльса и Германией.
Тренерский штаб сборной Франции огласил список игроков на товарищеские матчи с командами Уэльса и Германией.
Вратари: Альфонс Ареоля («ПСЖ»), Стив Манданда («Марсель»), Бенуа Костиль («Бордо»);.
Защитники: Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Самуэль Умтити («Барселона»), Люка Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Ницца»), Рафаэль Варан («Реал Мадрид»), Левен Кюрзава («ПСЖ») Бенжамен Павар («Штутгарт»);.
Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Адриан Рабьо («ПСЖ»), Корентен Толиссо («Бавария»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Стивен Н’Зонзи («Севилья»);.
Нападающие: Оливье Жиру («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Килиан Мбаппе («ПСЖ "), Флориан Товен («Марсель»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Лион»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).
Напомним, игру с валлийцами команда Дидье Дешама проведет 10 ноября, а через 4 дня встретится с действующим чемпионом мира — сборной Германии.