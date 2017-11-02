Названа окончательная заявка сборной Аргентины по футболу на матч с россиянами
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Встреча сборных России и Аргентины пройдет 11 ноября в Москве, с нигерийцами аргентинцы встретятся 14 ноября в Краснодаре.
По сравнению с предварительным составом команду пополнили Эмилиано Инсуа, Энцо Перес, Дарио Бенедетто, Фернандо Беллуски и Кристиан Павон. Полузащитник «Милана» Лукас Билья, получивший травму, в матчах участия не примет.
Главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли включил в состав 26 игроков:
вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед», Англия), Науэль Гусман («Тигрес», Мексика), Агустин Маркесин («Америка», Мексика);.
защитники: Хавьер Маскерано («Барселона», Испания), Федерико Фасио («Рома», Италия), Габриэль Меркадо («Севилья», Испания), Николас Отаменди («Манчестер Сити», Англия), Херман Пеццелья («Фиорентина», Италия), Эмилиано Инсуа («Штутгарт», Германия);.
полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика», Португалия), Эвер Банега («Севилья», Испания), Маркос Акунья («Спортинг» Лиссабон, Португалия), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер (все — «Зенит», Россия), Алехандро Гомес («Аталанта», Италия), Диего Перотти («Рома», Италия), Фернандо Беллуски («Сан-Лоренсо», Аргентина), Энцо Перес («Ривер Плейт», Аргентина);.
нападающие: Лионель Месси («Барселона», Испания), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Мауро Икарди («Интер» Милан, Италия), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен», Франция), Паоло Дибала («Ювентус», Италия), Дарио Бенедетто, Кристиан Павон (оба — «Бока Хуниорс», Аргентина).