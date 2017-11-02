Названа окончательная заявка сборной Аргентины по футболу на матч с россиянами

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Неизбежность старения доказали математически
Светская жизнь: Кристина Орбакайте с мужем на вечеринке (фото)
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Маккаби Тель-Авив
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Славия Пр
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизан
Скендербеу
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Брага
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Милан
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Аустрия В
Футбол. Еврокубки
21:00
Лион
Эвертон
Футбол. Еврокубки
21:00
Аполлон
Аталанта
Футбол. Еврокубки
21:00
Локомотив М
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Злин
Футбол. Еврокубки
23:05
Виктория Пл
Лугано
Футбол. Еврокубки
23:05
Стяуа
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:05
Кельн
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:05
Арсенал
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:05
Зальцбург
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
23:05
Витория Гимарайнш
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:05
Атлетик
Эстерсунд
Футбол. Еврокубки
23:05
Герта
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:05
Лацио
Ницца
Футбол. Еврокубки
23:05
Витесс
Зюлте-Варегем
Футбол. Еврокубки
23:05
Русенборг
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:05
Реал Сосьедад
Вардар
Все события
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Зенит» полетел исправляться
«Химки» в гостях сыграют с «Реалом» в Евролиге
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
17:56 (мск), источник: Р-Спорт

Названа окончательная заявка сборной Аргентины по футболу на матч с россиянами

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Опубликована окончательная заявка сборной Аргентины по футболу на товарищеские матчи с командами России и Нигерии, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Источник: Reuters

Встреча сборных России и Аргентины пройдет 11 ноября в Москве, с нигерийцами аргентинцы встретятся 14 ноября в Краснодаре.

По сравнению с предварительным составом команду пополнили Эмилиано Инсуа, Энцо Перес, Дарио Бенедетто, Фернандо Беллуски и Кристиан Павон. Полузащитник «Милана» Лукас Билья, получивший травму, в матчах участия не примет.

Главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли включил в состав 26 игроков:

вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед», Англия), Науэль Гусман («Тигрес», Мексика), Агустин Маркесин («Америка», Мексика);.

защитники: Хавьер Маскерано («Барселона», Испания), Федерико Фасио («Рома», Италия), Габриэль Меркадо («Севилья», Испания), Николас Отаменди («Манчестер Сити», Англия), Херман Пеццелья («Фиорентина», Италия), Эмилиано Инсуа («Штутгарт», Германия);.

полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика», Португалия), Эвер Банега («Севилья», Испания), Маркос Акунья («Спортинг» Лиссабон, Португалия), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер (все — «Зенит», Россия), Алехандро Гомес («Аталанта», Италия), Диего Перотти («Рома», Италия), Фернандо Беллуски («Сан-Лоренсо», Аргентина), Энцо Перес («Ривер Плейт», Аргентина);.

нападающие: Лионель Месси («Барселона», Испания), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Мауро Икарди («Интер» Милан, Италия), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен», Франция), Паоло Дибала («Ювентус», Италия), Дарио Бенедетто, Кристиан Павон (оба — «Бока Хуниорс», Аргентина).

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Скандал за свой счёт: лыжное дело или очередная пощёчина российскому спорту
«Зенит» полетел исправляться
«Химки» в гостях сыграют с «Реалом» в Евролиге
«Барселона» интересуется Головиным. Это правда
Король умер. «Реал» складывает корону?
Крянин: Доказательств применения допинга лыжниками РФ нет
Бердыев: Манчини нужно время, чтобы привить свой почерк «Зениту»
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь