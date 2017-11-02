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09:47 (мск), источник: ТАСС

Мутко: РФС ничего не платил аргентинцам за матч со сборной России

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) не платил Федерации футбола Аргентины за проведение товарищеского матча между национальными сборными. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее издание РБК распространило информацию о том, что вознаграждение аргентинцев со стороны РФС составляет $1 млн. Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября на московском стадионе «Лужники».

«РФС ничего не заплатил за этот матч», — сказал Мутко в ответ на просьбу прокомментировать данные сведения.

Глава РФС пояснил, что организация матча с топ- соперником требует немалых расходов. «Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга», — сказал собеседник ТАСС.

Доходы от проведения матча должны превышать расходы, связанные с его организацией, отметил Мутко. «А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные «Лужники», — сказал президент РФС.

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«Надеюсь на аншлаг и хороший футбол»

Вместимость «Лужников» на матче Россия — Аргентина составит 78 тыс. зрителей. Мутко рассказал, что значительная часть билетов выкуплена. «В продаже осталось около 19 тыс. билетов», — сообщил он.

«Болельщики увидят обновленные “Лужники”, наша задача — протестировать их перед чемпионатом мира: проверить систему допуска и контроля, организацию питания, работу стюардов», — отметил Мутко.

«[Перед чемпионатом мира] Нам осталось провести несколько контрольных матчей, все они — против топовых соперников. И когда смотришь на состав сборной Аргентины, когда видишь, что ее игроки выступают за ведущие клубы миры, то понимаешь, что матч предстоит нешуточный. Нашим ребятам такая игра будет очень полезна. Надеюсь на аншлаг на трибунах и на хороший футбол», — сказал он.

14 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Испании в Санкт-Петербурге.

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 Мутко: РФС ничего не платил аргентинцам за матч со сборной России
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