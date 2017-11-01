Бразильцы обыграли португальцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Встреча 2-го тура группы А, прошедшая в среду, завершилась со счетом 4:1 в пользу бразильцев, в составе которых дублем отметился Суарес Да Коста Родриго.

Этот успех гарантировал сборной Бразилии первое место в квартете А. В четверг бразильцы встретятся с командой ОАЭ. Португальцы свой следующий матч проведут с египтянами, победитель этой встречи завоюет вторую путевку в полуфинал из данной группы.