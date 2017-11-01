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20:16 (мск), источник: Р-Спорт

Бразильцы обыграли португальцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Сборная Бразилии по пляжному футболу обыграла команду Португалии в матче Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Встреча 2-го тура группы А, прошедшая в среду, завершилась со счетом 4:1 в пользу бразильцев, в составе которых дублем отметился Суарес Да Коста Родриго.

Этот успех гарантировал сборной Бразилии первое место в квартете А. В четверг бразильцы встретятся с командой ОАЭ. Португальцы свой следующий матч проведут с египтянами, победитель этой встречи завоюет вторую путевку в полуфинал из данной группы.

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